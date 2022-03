Grande Fratello, cicogna in arrivo per ex concorrente: indiscrezione pazzesca

Cicogna in arrivo per ex volto del Grande Fratello. A spifferare la lieta notizia sarebbe stata una collega di set: diventerà padre bis

Fino ad oggi, seppure qualcuno già lo sapesse nel mondo della Tv, la notizia ancora non era trapelata. A spifferare il lieto evento è stata un’amica e collega di set: Vanessa Gravina. Ma scopriamo a questo punto chi starebbe per diventare padre bis.

A diventare padre per la seconda volta sarà l’ex gieffino Alessandro Tersigni. L’arrivo della cicogna in queste ore non è stato confermato dall’amatissimo attore ma stando all’ultimo post pubblicato 3 giorni fa su Instagram, con molta probabilità Tersigni avrebbe potuto dare un piccolo indizio.

“Eccomi qui post Covid post botta sul naso di mio figlio post fine lavorazione post famiglia allargata!“, parole alle quali nessuno aveva dato il giusto peso. Ospite di Italia Sì da Marco Liorni, la Gravina dopo aver elogiato il collega de Il Paradiso delle Signore ha dichiarato che Alessandro e sua moglie Maria Stefania Di Renzo starebbero per avere il secondo figlio.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo genitori bis? L’attore ha più volte manifestato il desiderio di allargare la sua splendida famiglia

Dopo le dichiarazioni di Vanessa Gravina l’ex gieffino ancora non ha proferito parola circa la gravidanza di sua moglie Maria Stefania. Ma non c’è da meravigliarsi se fino ad oggi l’attore ha voluto mantenere segreto il lieto evento. D’altronde il 42enne è stato sempre molto riservato sulla sua vita privata.

Nonostante ciò Vittorio Conte (così si chiama Tersigni nella Fiction di Rai Uno) non ha mai negato il desiderio di allargare la famiglia. Alessandro e Maria Stefania nel 2017 sono già diventati genitori del piccolo Filippo e adesso un altro sogno potrebbe avverarsi. Insomma, non ci resta altro che attendere eventuali comunicazioni dai diretti interessati: adesso che la Gravina ha spifferato la notizia, Alessandro Tersigni potrebbe decidere di rompere il silenzio.