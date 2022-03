GF Vip 6, il pubblico ha deciso: c’è il nome del quinto finalista

Spunta il nome del quinto finalista del GF Vip 6. Andiamo quindi a scoprire chi si giocherà il tutto per tutto nella finale del reality.

Sui social i telespettatori hanno scoperto chi sarà il quinto finalista del Grande Fratello Vip 6. Attualmente in nomination troviamo Giucas Casella e Jessica Selassié. Andiamo a scoprire chi avrà la meglio.

È sempre più vicina la finale del GF Vip 6, prevista per stasera lunedì 14 marzo. Ma prima di passare alle fasi finali del programma, il pubblico attraverso il televoto esprimerà chi sarà il quinto finalista tra Giucas Casella e Jessica Sélassié. Il televoto finale si chiuderà alle ore 20:11. Nonostante ciò il pubblico può già sospettare chi andrà in finale. Infatti i telespettatori del reality hanno chiesto a gran voce un sondaggio social online sulla pagina Twitter Televotigfvip. La pagina è seguita proprio dai fedelissimi della trasmissione.

Al momento nella finale della trasmissione troviamo Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri e Barù Gaetani. Questi quattro sono certi di concorrere per la vittoria finale ed a loro si andrò ad aggiungere anche il quinto finalista, uno tra Giucas Casella e Jessica Selassié. Inoltre il sondaggio ha dato un risultato a dir poco sorprendente. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nella casa del GF Vip.

GF Vip 6, a sorpresa Giucas Casella in finale: il sondaggio social

A sorpresa il sondaggio social ha visto vincitore Giucas Casella, contro una delle protagoniste di questo programma come Jessica Selassiè. Una vera e propria scelta inaspettata quello del pubblico e che va contro le previsioni dei bookmakers come Snai, Sisal, Codere, Novibet, Olybet. Per loro infatti la super favorita resta Jessica Sélassié, addirittura quotata come papabile vincitrice del programma.

Quindi c’è una seria possibilità che Jessica possa non riuscire a raggiungere la sorella Lulù Sélassié all’ambita finale. Nel frattempo però cresce lo scetticismo sui social. Un utente ha infatti commentato: “Non ci crederò mai, Giùcas è sempre stato basso, impossibile per quanto i fandom votino lui, è una cavolata, Jessica ha mandato a casa una Trevisan“. Mentre invece i fan di Jessica e Barù sono pronti ad unirsi per mandare a casa il prestigiatore. I risultati però li sapremo solamente stasera in diretta su Canale 5.