Fiordelisi-Chiofalo, nuove frecciatine sui social: fan sbalorditi

Antonella Fiordelisi e Chiofalo si sono ormai lasciati da tempo ma le frecciatine sui social continuano a sorprende i fan di entrambi: cos’è successo.

Dopo circa due anni d’amore la Fiordelisi e Chiofalo si sono lasciati. A distanza di tempo dalla loro rottura, però, sul web non mancano le frecciatine tra i due ex. Ad accusare Francesco è stata l’influencer salernitana.

Antonella Fiordelisi è tornata a parlare del suo ex Francesco Chiofalo. Prossimo alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso, i fan hanno chiesto alla bellissima 24enne cosa ne pensasse della partecipazione del suo ex al reality di Mediaset.

Antonella ha colto in balzo la provocazione per lanciare frecciatine al personal trainer. La 24enne su Instagram ha spifferato che Francesco tiene molto al suo aspetto esteriore tant’è vero che una volta l’ha dovuto accompagnare in Turchia per un trapianto di barba: per questo lo vede adatto nelle vesti di Pupo.

Antonella Fiordelisi, la frecciatina a Chiofalo: “Ringrazia che non ti ho denunciato”

Parlando del suo ex su Instagram, Antonella Fiordelisi ha dichiarato che Lenticchio de La Pupa e il Secchione era molto possessivo quando stavano insieme. E proprio per la sua gelosia entrambi si limitavano molto nelle uscite: “Quando arrivavo a Roma uscivo pochissimo, stavamo sempre a casa sua“.

La schermitrice ha poi ricordato un triste episodio, ovvero, quando il 31enne rivolse delle critiche a Stefano Fiordeliso, padre dell’influencer: “Ringrazia Dio che non ti ho denunciato. Sto aspettando ancora delle scuse”, ha chiosato la ragazza. Ma cos’avrebbe detto di imperdonabile il bel romano? Un anno fa Chiofalo disse: “Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare affinché possa avere successo nel mondo dello spettacolo”. Non ci resta altro che attendere eventuali risposte da Francesco che oggi vive felicemente la sua love story con l’ereditiera Gucci: Drusilla.