Federica Panicucci, grande imbarazzo in diretta: c’entra Alex Belli – VIDEO

Una nuova puntata di Mattino Cinque è andata in diretta con Federica Panicucci che si è incentrata molto sulla finale del GF Vip 6

Dall’inizio del GF Vip 6, Federica Panicucci con Mattino Cinque è sempre stata molto vicina ai temi della puntate, proponendo riassunti e scoop di ogni genere. Oggi, giornata della finale del reality show, è successo qualcosa di insolito.

Federica Panicucci ha sempre portato in scena il GF Vip 6, specialmente i giorni di avvicinamento e dopo le puntate del lunedì, giovedì e venerdì. Molto spesso, insieme a Andrea Franco Alajmo, la conduttrice ha sciorinato argomenti trattati in puntata oppure proposto nuove gossippate. Come poteva non parlare del reality show oggi che è prevista la finale? Per l’occasione, ha ricevuto anche un messaggio da parte di due dei protagonisti del GF Vip 6, Biagio d’Anelli -che spesso è stato ospite di Mattino Cinque creando non poche polemiche- e Alex Belli.

La coppia di vipponi ha mandato un messaggio speciale alla conduttrice che, forse, nasconde un piccolo attacco, in particolare dall’attore di Centovetrine che è stato alquanto pungente.

Federica Panicucci, l’imbarazzo per il messaggio di Alex Belli

Dopo aver parlato a lungo di Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan, il vippone ha mandato un videomessaggio a Federica Panicucci in compagnia di Alex Belli, il quale ha affermato: “Federica questo è un messaggio per te, ti ho un po’ trascurata, so che avete parlato tanto di me… So che mi avete parlato e sparlato. Un bacio a tutti in studio ma soprattutto a te”. Visibilmente imbarazzata, la padrona di casa ha controbattuto: “Grazie Alex, contenta di sapere che mi vuoi bene e che sei conscio che abbiamo fatto puntate su puntate su di te”.

Approfittando dell’argomento, proprio insieme ad Andrea Franco Alajmo, la conduttrice ha voluto parlare del rapporto Belli-Duran ed i due sono convinti di una cosa: i due non si lasceranno dopo l’esperienza al reality show. Il paparazzo è convinto: “Alex è troppo legato alla vita che gli fa fare Delia Duran per lasciarla, è difficile trovarne un’altra”.