Doc – Nelle tue mani, clamorosa indiscrezione fa scoppiare di gioia i fan: lo spoiler dell’ultima puntata

Doc – Nelle tue mani continua a fare man bassa di ascolti. Luca Argentero e compagni, a sorpresa, hanno visto una loro collefa fare anticipazioni importanti sul finale della serie.

Dopo gli ascolti record di Sanremo 2022, la Rai continua a sorridere. Rivelazione assoluta di questa stagione televisiva è Doc – Nelle tue mani.

La fiction sta ottenendo un riscontro senza precedenti con il pubblico. La quarta puntata in onda su Rai 1, ad esempio, ha raggiunto oltre 6.3 milioni di utenti, confermando l’ampio interesse generato nei primi tre episodi. Ma i numeri crescono di volta in volta e sono una parabola ascendente.

I personaggi cardini della fiction, oltre a Luca Argentero sono le bellissime Beatrice Grannò, Alice Arcuri e Sara Lazzaro. Ospiti a Da noi a ruota libera, hanno tutte fatto delle rivelazioni sulla fiction. L’attrice che impersona Agnese Tiberi in Doc ha fornito delle clamorose anticipazioni sull’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani che andrà in onda giovedì 17 marzo. Sara Lazzaro ha anticipato: “Ci sarà l’occasione di un dialogo onesto ed uno scambio reale tra Agnese e Cecilia che non è mai avvenuto in tutta la stagione. C’è un dialogo tra donne molto interessante.”

Doc – Nelle tue mani, clamora indiscrezione fa scoppiare di gioia i fan: lo spoiler dell’ultima puntata

Durante la breve intervista da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, Sara Lazzaro, protagonista di Doc – Nelle tue mani, non solo ha anticipato che ci sarà un intenso confronto tra Agnese e Cecilia ma anche come si evolverà il rapporto di Agnese con Andrea. I due dottori sono stati per molti anni una coppia, dalla quale sono nati due figli, prima della separazione.

In queste due stagioni della fiction è sempre sembrato che Agnese e Andrea potessero ritornare insieme perché tra di loro c’era ancora un forte sentimento ma così non è stato. Sara Lazzaro a Da noi a ruota libera ha ammesso: “Credo che l’amore abbia diverse fasi, Agnese si è trovata ad un bivio difficilissimo con tutto il viaggio che ha fatto e doveva anteporre se stessa al benessere di qualcun altro”.