Conflitto Russia-Ucraina: al via i negoziati. Aperta inchiesta sul caro benzina

Centinaia di italiani sono ancora in Ucraina, 34 di loro sono "bloccati". Concordati 10 corridoi umanitari per la giornata di oggi. Continuano gli attacchi dei russi.

Sul piano diplomatico questa giornata di guerra di apre con il negoziato di più alto livello finora tra Stati Uniti d’America e Cina a Roma. Intanto la giustizia russa si è detta pronta ad arrestare i dirigenti delle aziende occidentali che criticheranno la Russia e a sequestrare gli asset delle compagnie che hanno deciso di lasciare il Paese. Lo riporta il Wall Street Journal.

Secondo il Financial Times, fin dall’inizio del conflitto la Russia avrebbe chiesto alla Cona aiuti militari ed economici. Gli Usa: “Se Pechino lo facesse subirebbe conseguenze”. La Cina ha smentito la notizia.

Il presidente ucraino Zelensky, durante una telefonata con Joe Biden ha chiesto nuove sanzioni per Mosca e l’impegno a trattare con Putin. Il reporter americano Brent Renaud, 51 anni, abituato ad andare in guerra, è stato ucciso a pochi chilometri da Kiev mentre filmava i profughi in fuga.

Sul piano militare, continuano incessantemente gli attacchi da parte dell’armata russa. Domenica è stata distrutta una base militare a Yavoriv, a circa 25 chilometri dalla capitale Kiev, con confine con la Polonia e con la Nato. Morte 35 persone. Mosca parla di oltre 100 mercenari stranieri.

Roma: aperta inchiesta su caro-carburante

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta sull’aumento dei carburanti dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Al momento non ci sono indagati. Due giorni fa Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, aveva definito “una truffa” il rincaro di benzina e gasolio. “L’indagine è volta a verificare le ragioni di tale aumento ed individuare eventuali responsabili”, spiega la Procura.

Nuovo blackout a Chernobyl

“La linea che alimenta la centrale nucleare di Chernobyl e la città di Slavytych è stata nuovamente danneggiata dagli occupanti dopo che l’equipaggio di riparazione di Ukrenergo l’aveva riparata”. Così in una nota, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale ucraina dell’energia elettrica. Nei giorni scorsi un blackout aveva fatto temere la fuoriuscita di radiazioni.

Al via i colloqui a Roma tra Usa e Cina

Sono iniziati anche a Roma i colloqui tra il segretario alla Sicurezza di Stato Usa Jack Sullivan e il presidente della Commissione esteri di Pechino Yang Jiechi. A dare la notizia, la tv di Stato cinese.

I titoli di stato russi saranno ripagati in rubli

Il ministero delle Finanze russo ha approvato una procedura temporanea per il rimborso del debito in valuta estera. Ma ha avvisato che i pagamenti saranno effettuati in rubli se le sanzioni impediranno alle banche di onorare i debiti nella valuta di emissione. In questi giorni scade una rata per la restituzione del debito di titoli di stato russi. L’impossibilità di ripagare i debiti in dollari o euro rende più concreto per la Russia il rischio di default.

Israele non farà da bypass alle sanzioni

“Israele non sarà una strada per bypassare le sanzioni imposte alla Russia dagli Usa e da altre potenze occidentali”. Così il ministro degli Esteri Yair Lapid in Slovacchia. “Il ministero degli Esteri sta coordinando il dossier insieme ai partner, inclusi la Banca di Israele, il ministero delle Finanze e quello dell’Economia”, ha aggiunto.

Leader ceceno Kadyrov sarebbe a Kiev

Ramzan Kadyrov si troverebbe “in un seminterrato vicino a Kiev”. Fonte ministero dell’Interno ucraino.

Lavrov: “Ucraina non sia una minaccia per noi”

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, mentre i colloqui per i negoziati sono in corso, ha affermato: “L’Ucraina non dovrà mai più rappresentare una minaccia per la Russia. Sa noi attenzione ai corridoi umanitari”.

Missile ucraino su Donetsk: “20 morti”

Le forze ucraine hanno contrattaccato questa mattina in Donbass. L’agenzia russa Tass ha dato notizia di un missile che ha provocato la morte di almeno 20 persone e il ferimento di altre 9 a Donetsk.

Kiev: colpito lo stabilimenti di Antonov

Mosca ha ripreso a colpire Kiev. Udite numerose esplosioni e sono stati indirizzati missili verso la capitale. Preso di mira lo stabilimento aeronautico Antonov. Secondo fonti ucraine sarebbero morte almeno due persone.

Al via i negoziati

Intorno alle 11.30 ora italiana dovrebbero riprendere. negoziati tra Russia e Ucraina, che questa volta si terranno in videoconferenza. A pochi minuti dall’inizio della riunione, Mikhaylo Podolyak, capo della delegazione di Kiev, ha affermato che la posizione ucraina non cambia: “Pace, cessate il fuoco immediato, ritiro delle truppe russe. Solo dopo potremo parlare di eventuali relazioni di vicinato e accordi politici”.

Ue vuole bloccare export di auto sopra di 50mila euro

Tra le prossimi sanzioni Ue potrebbe esserci il divieto di esportare automobili che superano il valore di 50mila euro. A dare la notizia, l’agenzia di stampa Bloomerg che aggiunge che tra i brand ci sono “Audi, BMW, Mercedes, Ferrati e Porsche“. La Ferrari ha già previsto in autonomia lo stop delle attività commerciali.

La Russia oscura che Instagram

Anche Instagram è finito nel mirino della censura di Putin. L’app è stata vietata in Russia. A dare la notizia, l’agenzia Interfax citando fonti di Roskomnadzor. Il blocco è cominciato nelle regioni orientali della Federazione domenica per concludersi oggi a Mosca. Erano già stati oscurate Facebook e Twitter.

Trattativa per nuovi corridoi umanitari

Nuovo tentativo in corso per riaprire corridoi umanitari su Kiev e Mariupol. A dare la notizia, la vicepremier ucraina Irina Vereshchuk su Telegram. Accordati per oggi una decina di corridoi.

2.500 morti a Mariupol

L’appello di Kuleba

Con un tweet, il ministro degli Esteri ucraino, si rivolge a “coloro che all’estero hanno paura di essere trascinati nella terza guerra mondiale: l’Ucraina resiste con successo. Abbiamo bisogno che ci aiutiate a combattere. Forniteci le armi necessarie. Adottate più sanzioni contro la Russia e isolatela completamente. Aiutate l’Ucraina a costringere Putin al fallimento e scongiurerete una guerra più vasta”.

Negoziati Usa-Cina a Roma

In corso il quarto round per i negoziati tra Kiev e Mosca in videoconferenza. Si guarda invece a Roma per il vertice di altro profilo tra Usa e Cina. Biden vuole accertarsi che Pechino non si schieri con Mosca.

Cina: disinformazione da Usa

“Disinformazione”. Il ministero degli Esteri cinese definisce così la notizia che la Russia avrebbe chiesto aiuti economici e militari alla Cina dall’inizio della guerra. Lo riporta il Global Times: “La parte ucraina ha diffuso disinformazione contro la Cina sulla questione ucraina con intenzioni sinistre”. La diplomazia cinese ribadisce la sua posizione sul “ruolo costruttivo” per “promuovere colloqui di pace“.

Dieci corridoi umanitari concordati

Iryna Vereschuk, vicepremier ucraina, ha affermato che per oggi sono stati concordati 10 corridoi umanitari anche nelle città vicine a Kiev e nella regione orientale di Luhansk. “Cercheremo, ancora una volta, di slboccare il movimento del convoglio umanitario che trasporta cibo e medicine a Mariupol da Berdiansk”. Nella città portuale sarebbero stati uccisi già 2.500 civili.

Attacchi russi nella periferia di Kiev

L’esercito russo ha colpito la periferia Nordovest di Kiev durante la notte, e preso di di mira alcuni siti a Est. Lo ha comunicato questa mattina il capo della regione. Gli attacchi russi continuano anche nelle città nordoccidentali di Irpin, Bucha e Hostomel. Lo stato maggiore delle forze ucraine ha però spiegato che “le truppe di Mosca non hanno fatto grandi progressi nelle ultime 48 ore”.

Colpi di artiglieria questa mattina hanno colpito un condominio di 9 piani nel distretto di Obolonsky. Almeno 2 morti. I bombardamenti hanno colpito anche l’impianto aeronautico di Antonov.

Gazprom continua a inviare gas all’Europa

Gazprom, azienda energetica russa, ha annunciato che continuerà a mandare il gas a volume invariato, in Europa attraverso l’Ucraina.

Morta la donna incinta di Mariupol

Una donna incinta e il suo bambino sono morti dopo che l’esercito russo aveva bombardato, mercoledì, l’ospedale di maternità di Mariupol, dove avrebbe dovuto partorire. Lo riporta l’Associated Press. Le immagini della donna, portata d’urgenza su una barella, avevano fatto il giro del mondo. Era stata trasferita in un altro ospedale, dove i medici le hanno trovato il bacino schiacciato e l’anca staccata. Dopo il taglio cesareo, il bambino non ha mostrato segni di vita, e dopo 30 minuti in rianimazione è morta anche la mamma.

Usa avvertono: sanzioni alla Cina se aiuta Russia

Oggi è attesa la più importante riunione avvenuta finora per i negoziati. Usa e Cina si incontreranno a Roma attraverso Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Us e il diplomatico cinese Yang Jiechi. Sullivan ha affermato che la Cina, se aiutasse la Russia, potrebbe trovarsi ad affrontare “conseguenze”.

Russia: minacce contro aziende occidentali

I pm russi hanno avvertito le aziende occidentali presenti in Russia: potrebbero arrestare leader delle aziende che criticano il governo e di sequestrare beni delle società che si ritirano dal Paese. Lo riporta il Wall Street Journal. Tra le multinazionali minacciate, Coca-Cola, MdDonald’s, IMB, KFC, Procter&Gamble.

La settimana scorsa Putin si è espresso a favore di una legge per nazionalizzare beni delle società straniere che lasciano il Paese a causa dell’invasione in Ucraina.

Zelensky in un video: impegno a continuare a trattare con Putin

Il un video, il presidente ucraino Zelensky si è impegnato per continuare le trattative con la Russia. Ha affermato che la delegazione ucraina per i negoziati ha il “chiaro compito” di fare il possibile per assicurare un incontro con Putin. Già nei giorni scorsi Zelensly ha chiesto un incontro con il capo del Cremlino.

Cnn: la Russia ha chiesto aiuti militari ed economici alla Cina

Oltre all’assistenza militare, la Russia ha chiesto alla Cina aiuti economici. A riportarlo, la Cnn, citando fonti dell’amministrazione Usa, secondo le quali Mosca avrebbe chiesto a Pechino anche dei droni.

Russia pianifico attacco a Odessa via mare

L’Ucraina sta preparando un’invasione navale a Odessa. Lo riporta il News York Post citando il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kiev Oleksiy Danilov. L’attacco è stato pianificato nei giorni scorsi ma i russi sono stati costretti a rimandarlo per le cattive condizioni meteo che hanno costretto la flotta a tornare in Crimea, a Sebastopoli.

Procuratore Ucraina apre indagine per tradimento a carico della sindaca di Melitopol

Il procuratore generale dell’Ucraina ha aperto un’indagine per tradimento a carico di Galina Danilchenko, neo sindaca di Melitopol, che si è insediata dopo l’occupazione russa. A renderlo noto, la Cnn. L’ufficio del procuratore la accusa di “aver adempiuto al compito affidatole dai suoi rappresentanti della Federazione russa” quando si è proclamata sindaca ad interim di Melitopol.

“Nell’annunciare la creazione di un organismo non definito della legge ucraina, questo Comitato dei deputati del popolo, l’indagata ha chiesto ai cittadini ucraini il loro sostegno e ai cittadini di Melitopol di smettere di resistere alle forze di occupazione”, si legge in una nota dell’ufficio del procuratore.

Venerdì scorso è finoto in manette il sindaco eletto di Melitopol Ivan Fedorov. Poco dopo, l’ufficio del pm per la regione separatista di Luhansk sostenuta dalla Russia, ha accusato Fedorov di reati di terrorismo.

Aperto corridoio fino al Donbass

“La Crimea e il Donbass sono ora collegati da un corridoio terrestre attraverso il territorio dell’Ucraina. L’autostrada dalla Crimea e Mariupol è stata presa sotto controllo”. Lo annuncia Georgy Muradov, vicepresidente della Crimea, a Ria Novosti. “Questa strada può diventare un’importante autostrada per la Crimea, collegando la penisola con Mariupol (centro metallurgico del Mar d’Azov) e la regione industriale del Donbass. Questa è la chiave per lo sviluppo futuro dell’intera regione”, ha affermato Muradov.

L’Australia colpisce 33 oligarchi. Tra loro anche Abramovic

Il governo dell’Australia ha imposto nuove sanzioni agli oligarchi russi, incluso Roman Abramovich. Nel mirino, 33 miliardari, tra cui l’amministtore delegato di Gazprom Alexey Miller, e il presidente di Bank Rossiya Dmistri Lebedev.

Leader ceceno Kadyrov insieme ai russi a Kiev

Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, ha dichiarato di essere in Ucraina insieme all’esercito russo. Kadyrov è accusato dalle Ong internazionali di gravi violazioni dei diritti umani nella repubblica del Caucaso. Ha pubblicato su Telegram un video di se stesso in uniforma militare mentre studiava progetti con i militari. Secondo quanto da lui affermato, il video è stato girato a Hostomel, un aeroporto vicino a Kiev preso dai russi nei primi giorni dell’attacco.

Telefonata Blinken-Kuleba: “Fare di più”

“Blinken ha ribadito la ferma difesa dell’Ucraina contro la brutale aggressione del Cremlino” durante la telefonata con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano. Su Twitter Kuleba ha commentato: “Con Blinken siamo d’accordo che va fatto di più per fermare l’aggressione russa e costringere la Russia a rispondere dei suoi crimini”.

Media locali: sirene suonano in 19 regioni

Le sirene di allarme suonano in almeno 19 delle 24 regioni dell’Ucraina. A dare la notizia il Kyiv Independent. Possibile ipotesi di un nuovo attacco su larga scala.