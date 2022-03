Chi era Brent Renaud, il giornalista Usa ucciso al check point in Ucraina

Ha cominciato la sua carriera da reporter l'11 settembre 2011, anni degli attentati alle Torri Gemelle. Dopodiché ha documentato le guerre in Afghanistan e in Iraq.

Tra le vittime della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina si registra il giornalista americano Brent Renaud. Aveva 51 anni, compiuti un mese fa. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Irpin, nei pressi di un checkpoint, mentre era insieme al collega Juan Redondo, mentre filmava i profughi in fuga.

Renauld è stato colpito al collo ed è morto all’istante, mentre Redondo è stato trasportato in ospedale.

Chi era Brent Renaud

Brent Renaud era anche un regista indipendente insieme al fratello Creaig. Ha prodotto tra gli altri Surviving Haiti’s Eartquake: children, vincitore del du Pont-Columbia Award 2012, premiato insieme al progetto multimediale del New York Times, A Year at War come esempio di narrazione artistica e interattiva vissuta online.

Renaud ha prodotto film e programmi tv con il fratello per vent’anni. Erano noti per aver raccontato storie di umanità nei luoghi dimenticati del mondo: Haiti, Iraq, Afghanistan, Egitto e Libia, la lotta per Mosul, la violenza dei cartelli in Messico e la crisi dei giovani rifugiati in America Centrale.

Aveva collaborato con il News York Times

Il giornalista ucciso in Ucraina, non si trovava lì inviato dal New York Times, anche se in passato aveva collaborato col quotidiano Us, l’ultima volta nel 2015. Ha lavorato anche con Boston Globe, Nbc, Discovery Channel, Pbs, Vice News.

Ha cominciato la sua carriera da reporter l’11 settembre 2011, anni degli attentati alle Torri Gemelle. Dopodiché ha documentato le guerre in Afghanistan e in Iraq.