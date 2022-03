Charlene di Monaco, le accuse al Principe Alberto: polemica a Palazzo: Nonostante il ritorno a casa della Wittstock qualcosa ancora non quadra

L’ex nuotatrice sudafricana ha messo di nuovo piede nel Principato giusto in tempo per festeggiare il compleanno del marito, martedì 15 marzo.

Finalmente dopo 4 mesi di prolungato esilio la principessa Charlene è tornata a casa. La permanenza nella clinica Svizzera è servita a rimetterla in sesto dal punto di vista fisico e psicologico (almeno nelle intenzioni) e a riconsegnarla all’affetto della propria famiglia. I piccoli Jacques e Gabriella hanno avvertito nell’ultimo anno terribilmente l’assenza della madre e sono stati felicissimi di riabbracciarla. Ma come sta veramente la Wittstock. Sul suo stato di salute si susseguono diverse indiscrezioni e non tutte positive. Prima il Sud Africa, poi Zurigo, un periodo davvero lungo e complicato che solo parzialmente può essere giustificato con l’infezione odontoiatrica a Durban.

La rivelazione di sabato, proveniente dal Palazzo reale, con il ritorno a casa della moglie di Alberto, aveva tranquillizzato tutti, ovviamente a partire dalla famiglia.

Una nota ufficiale sottolinea come “la sua dimissione dall’istituto medico è avvenuta dopo che i dottori hanno ritenuto la sua guarigione ‘incoraggiante’”.

Charlene di Monaco, tutti contro il Principe Alberto: “Deve spiegare cosa è successo alla moglie”

La polemica è però scoppiata a corte sul modo in cui è stata gestita la comunicazione intorno a tutta questa storia. Troppo tempo di assenza e di problematiche varie per cavarsela con un semplice “va tutto bene”. La pensa così l’esperta reale Brittani Barger, che ha chiesto ad Alberto II di essere “onesto” riguardo alle condizioni di sua moglie.

Il vicedirettore di Royal Central ha discusso della mancanza di informazioni sulla principessa di Monaco. Ha dichiarato: “Ci sono ancora così tante domande al riguardo a cui non so se avremo mai le risposte a causa di quanto sia privato il Palazzo del Principe. Naturalmente, questo porterà a più voci e speculazioni su tutti i tipi di cose diverse: matrimonio, salute mentale, etc..”.

“Quindi, in tutta onestà, sarebbe probabilmente meglio se dal Principato dicessero: ‘Questo è esattamente quello che è successo. Si sta curando per questo'”. Le uniche dichiarazioni dell’erede di casa Grimaldi furono rilasciate alla rivista People a novembre.

“Charlene sapeva che la cosa migliore da fare era andare a riposarsi e sottoporsi a un vero trattamento medico, noi l’abbiamo solo assecondata“. Da lì in poi un rumorosissimo silenzio che ora meriterebbe però di essere spiegato.