Canale 5 stravolge il palinsesto: cambio di programma anche per Beautiful

Anche Beautiful, ma non solo, farà parte dello stravolgimento del palinsesto di Canale 5: un cambio di programma inaspettato

Mediaset ha pensato ad una rimodulazione del palinsesto per Canale 5 stravolgendo un po’ di programmi a partire da questo weekend di sabato 19 e domenica 20 marzo. Coinvolti anche Beautiful e Una Vita.

Due delle soap opera più amate dai telespettatori di Canale 5 subiscono una piccola variazione che sorprenderà tutti i fan. Dai vertici del Viale del Biscione, infatti, hanno dovuto sopperire all’assenza di Amici di Maria De Filippi la domenica pomeriggio che, fin qui, è riuscita a tener testa alla supremazia di Mara Venier con Domenica In su Rai Uno. A partire da sabato 19 marzo, infatti, il talent show comincerà con la sua fase del serale a partire dalle 21:35 su Canale 5 ogni sabato.

Per ‘tappare’ il buco lasciato da Maria De Filippi e la sua classe di allievi, Mediaset ha ben pensato di proporre ai telespettatori di Canale 5, Beautiful e Una Vita anche di domenica con un appuntamento di ben sette giorni su sette per le due soap opera, quella statunitense e quella spagnola.

Canale 5, non solo Beautiful: torna Anna Tatangelo con un doppio appuntamento

Anche Anna Tatangelo torna in scena e questa volta con un doppio appuntamento. In autunno, la messa in onda di Scene da Matrimonio ha convinto il pubblico che ha seguito il programma il sabato pomeriggio -al posto proprio di Amici 21 che è andato in onda di domenica da quest’anno- pertanto Mediaset ha deciso di riproporlo, ma con un doppio appuntamento. Questo weekend, infatti, su Canale 5 Scene da Matrimonio andrà in onda sia sabato che domenica pomeriggio. Non è ancora chiaro se Anna Tatangelo avrà due appuntamenti settimanali per ogni weekend, ma quello proposto dalla rete del Biscione è sicuramente un test per capire fino a che punto i telespettatori ameranno vederla anche di domenica pomeriggio.

Pertanto, questa domenica la programmazione per ‘sfidare’ Mara Venier sarà molto ricca. Dalle 14:00 ci sarà la settimana puntata settimanale di Beautiful, a seguire entrerà in scena Anna Tatangelo con Scene da Matrimonio, e dalle 16:00 circa ci sarà la settima puntata della settimana di Una Vita, fino alle 17:00 circa dove prenderà spazio poi Silvia Toffanin con Verissimo.