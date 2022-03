Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma umiliata: Ida reagisce male

La settimana di Uomini e Donne comincia col botto, le due amiche Gemma Galgani e Ida Platano saranno al centro dello studio: le anticipazioni

Un lunedì per niente tranquillo per i telespettatori di Uomini e Donne che vedranno coinvolte al centro dello studio due delle pietre miliari del dating show: Gemma Galgani e Ida Platano per due motivi diversi.

A partire dalle 14:45 su Canale 5 comincerà una nuova settimana di puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, Gemma Galgani si sentirà umiliata dal cavaliere Franco e, a rincarare la dose, ci sarà anche Tina Cipollari. Tutto è partito dalle particolari attenzioni che la dama ha rivolto al cavaliere arrivato al dating show, Gemma infatti si è mostrata molto interessata a lui, ma non si può dire lo stesso al contrario.

Oggi, al centro dello studio, Gemma verrà punzecchiata da Maria De Filippi se ha gli occhi puntati su qualcuno e quando lei risponderà che è Franco ad interessarle, il cavaliere non farà altro che ribadirle che per lui non è lo stesso. Un rifiuto che scotta, ancor più dopo che la Cipollari rincara la dose attaccandola.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida reagisce male e Alessandro lascia lo studio

La storia tortuosa tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza procede a stenti e la dama non nasconde i suoi dubbi sul cavaliere salernitano. In particolare, nel fine settimana tra i due ci sarebbero state altre discussioni che hanno soltanto amplificato le perplessità della dama nei confronti del suo spasimante. La discussione non è terminata perché al centro dello studio si accenderanno nuovamente gli animi, soprattutto quando a difesa della dama interverrà Armando Incarnato. I due cavalieri finiscono per litigare ed Alessandro Vicinanza lascia lo studio di Uomini e Donne. Quale sarà la reazione di Ida Platano? La dama lo raggiunge nel dietro le quinte.

Anche il Trono Classico oggi sarà particolarmente confuso. Matteo Ranieri nell’ultima puntata ha eliminato Federica Aversano, corteggiatrice storica. Oggi, invece, il tronista ammetterà di non riuscire a proseguire il suo percorso senza di lei e chiederà di chiamarla nuovamente in studio. La giovane ragazza non si presenterà e Matteo finirà ancor di più in confusione.