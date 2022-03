Alessandro Cattelan è un nuovo concorrente del celebre show: è ufficiale! – FOTO

Un nuovo stimolo per Alessandro Cattelan che si è voluto mettere in gioco in una nuova esperienza: sarà un concorrente del noto talent show

No, non è impazzito: è semplicemente Cattelan. L’amatissimo conduttore ha deciso di cercare nuovi stimoli altrove e per farlo si è voluto avventurare in un’esperienza totalmente nuova grazie ai consigli di un grande amico.

Alessandro Cattelan sarà uno dei concorrenti di X Factor Ungheria. No, non è impazzito, ma come ha sempre fatto dall’inizio della sua carriera si è soltanto voluto mettere in gioco e sfidare i suoi limiti alla ricerca di nuovi stimoli. Può sembrare surreale che l’uomo che ha condotto per tantissimi anni X Factor Italia adesso diventi un concorrente, ma è tutto in pieno stile Cattelan che non fa altro che sbalordire le persone che lo seguono.

Non è neppure più una semplice indiscrezione dal momento in cui è stato lui stesso ad ufficializzarlo simpaticamente sul suo profilo Instagram, specificando anche chi l’ha aiutato per questa nuova esperienza tutta da seguire.

Alessandro Cattelan a X Factor Ungheria: la ricerca di nuovi stimoli

Con un post su Instagram, l’ex conduttore di X Factor Italia ha svelato: “A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a XFACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio e Le Storie Tese. Non potevo fare scelta migliore. Il 18 marzo scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro sì! In ungherese ) guardando Una Semplice Domanda su Netflix”.

Questo venerdì, infatti, andrà in onda una docu-serie biografica su Alessandro Cattelan, il giovane ragazzo salito come scommessa sul palco di X Factor Italia come presentatore e che ci è restato per 9 anni. Un periodo molto particolare delle vita del presentatore che sembra evolvere nel migliore dei modi ufficializzando anche la sua partecipazione ad X Factor Ungheria: un colpo di scena inaspettatissimo per i tanti follower di Cattelan.