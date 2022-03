WhatsApp, come inviare una posizione falsa: una vera e propria svolta

Spunta su WhatsApp un trucco per inviare una posizione falsa ad un proprio contatto. Andiamo quindi a vedere come utilizzare lo stratagemma.

Sono sempre tantissimi i trucchi su WhatsApp ed uno nuovo vi permetterà di mentire sulla vostra posizione al contatto con cui state parlando. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo.

Delle volte può capitare di avere il bisogno di condividere una falsa posizione su WhatsApp. Sono diverse le ragioni, a volte per una sorpresa o per semplicemente difendere la propria privacy. In un mondo dove l’evoluzione tecnologica ci porta quasi ad azzerare la nostra privacy, esistono comunque delle scappatoie per mentire ed eludere il costante controllo di familiari, fidanzate o amici. Oggi andiamo a vedere come pubblicare su WhatsApp una falsa posizione.

Partiamo dal dire che non sono pochi i metodi per pubblicare una falsa posizione su WhatsApp, e due sono le modalità più diffuse dagli utenti dell’app di messaggistica. Iniziamo dalle basi, ossia sul come condividere la propria posizione sull’app. Per farlo basta cliccare sul segno + in chat e poi cliccare sull’opzione dedicata. Ma adesso andiamo a vedere come mentire a tutti coloro che vogliono sapere a tutti i costi dove siamo.

WhatsApp, arriva un messaggio da non cancellare: novità per gli utenti

In queste ore alcune persone stanno ricevendo un nuovo messaggio direttamente da WhatsApp. Infatti proprio il team di Meta sta cercando di mettersi in contatto con tutti gli utenti presenti sul suo servizio di messaggistica istantanea. Il contenuto appare non appena si apre la propria applicazione ad informarci di una novità di primo piano. Questo giro di comunicazioni è partito dallo scorso 18 febbraio 2022.

Al suo interno gli account potranno leggere tutte le informazioni riguardanti la nuova informativa. Nel momento in cui si apre l’app appare quella che sembra una semplice comunicazione riguardante la privacy dell’utente. Inoltre molti utenti, temendo la truffa, hanno cancellato il messaggio.

Questo è un errore da non fare assolutamente, visto che c’è l’obbligo di diffondere questo contenuto a seguito della richiesta di fare chiarezza sull’uso delle info personali degli utenti appartenenti alle piattaforme di messaggistica. La comunicazione è arrivata subito dopo i dubbi della Commissione Europea sulla trasparenza dei social Meta.