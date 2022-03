“Sono senza parole, che schifo”: GF Vip 6, volano gli stracci tra due concorrenti. A poche ore dalla finale del reality è rottura totale

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 6 e come nelle passate edizioni la puntata finale sarà anche il momento per la resa dei conti tra molti concorrenti. Alcuni si sono già attaccati, altri hanno chiariti ma c’è una coppia che fa discutere.

Perché fino a quando Biagio D’Anelli è rimasto nella casa il suo feeling con Miriana Trevisan era notevole e molti scommettevano sul futuro della coppia. Ma quando l’ex gieffino è uscito, è cambiato tutto e con il tempo lei ha cambiato idea su tutto mandano a monte una possibile storia una volta che fossero usciti entrambi.

E se qualcuno avesse dei dubbi, le ultime parole della Trevisan a Verissimo sanno di pietra tombale sulla storia. Questo amore non ha nessuna base per andare avanti e lei lo ha detto chiaramente a Silvia Toffanin. “Per me questa relazione finisce qui. Questa è l’ultima volta che ne parlerò pubblicamente. Non lo voglio accanto a me e a mio figlio. Avevo già sensazioni quando è rientrato nella casa del GF Vip, ma quando sono uscita ho avuto le prove”.

GF Vip 6, volano gli stracci tra due concorrenti: qualcuno non racconta la verità

Miriana Trevisan ha ammesso che non è pentita di quello che ha provato e ha mostrato durante il reality, perché si è lasciata andare sapendo quello che faceva. Ma quando si sono rivisti ha capito che c’era qualcosa di strano. “Lo sentivo freddo, anche quando mi baciava, c’era qualcosa che non andava. Anche quando mi baciava, ad esempio il andavo sotto le lenzuola per baciarlo e lui tirava via le coperte”.

Tra gli spettatori interessati dell’intervista però c’era anche Biagio che ha voluto ascoltare attentamente quello che diceva Miriana. E alla fine ha reagito facendo volare gli stracci: “Hai registrato giovedì mattina e mi hai lasciato senza dirmelo. La sera poi al GF Vip hai detto di provare un sentimento. I soldi del Monopoli sono più veri. Sono senza parole e che schifo“.

A proposito di Miriana a #Verissimo e Biagio pic.twitter.com/QUrvBHqZ07 — Astronauta (@Astrona25149449) March 13, 2022

In effetti l’intervista era stata registrata prima dell’ultima diretta del GF Vip 6. Solo che quella sera, la stessa Miriana negli studi del GF Vip 6 ha detto di voler parlare con Biagio perché provava ancora dei sentimenti. E allora da che parte sta la verita?