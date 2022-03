Regina Elisabetta, le sue condizioni fisiche non glielo consentono più: grande rammarico per la Sovrana

La Regina Elisabetta deve rinunciare ad uno dei suoi momenti di svago per le condizioni di salute in cui verserebbe: rammarico per la Sovrana

Elisabetta II tiene molto ai sui amici a quattro zampe ma le sue condizioni di salute non le consentirebbero più di praticare uno dei momenti che più la faceva stare bene nel corso delle sue giornate: scopriamo cosa.

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta sarebbero ormai troppo precarie per consentirle un momento di svago che tanto adorava. Come rivelano alcune fonti vicinissime ai reali, la Sovrana già da alcuni mesi avrebbe rinunciato alle passeggiate giornaliere con i suoi Corgi.

Questa ultima notizia non fa altro che dare maggiore rilievo ai rumor che già da tempo si rincorrono sul web circa le sue condizioni fisiche. Secondo OK!, Elisabetta non avrebbe più le forze per riuscire ad accudire i suoi fedelissimi amici a quattro zampe ragion per cui avrebbe chiesto ai domestici di aiutarla. L’ultima passeggiata con i Corgi risalirebbe a sei mesi fa.