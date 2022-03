Pierpaolo Pretelli torna a Mediaset, che indiscrezione: i motivi dell’addio a Domenica In. Botta e risposta con Mara Venier, non finisce bene

Mediaset-Rai e ritorno nel giro di un anno. L’immagine di Pierpaolo Pretelli è stata sicuramente rilanciata dal GF Vip 5, dove ha anche trovato l’amore, ma poi si è consolidata a Tale e Quale Show fino ad arrivare a Domenica In.

Mara Venier l’aveva voluto fortemente, gli ha creato anche uno spazio ad hoc ma non tutto è andato come l’avevano immaginato entrambi e adesso volano gli stracci. Perché l’ex Velino ha fatto un passo indietro e forse è stato costretto a ripensarci, prendendo altre strade.

Secondo quanto ha scritto Dagospia oggi citando persone informate sui fatti (ma nessun nome) dietro all’addio di Pierpaolo al contenitore domenicale c’è un motivo chiarissimo. Quando arrivava lui, gli ascolti invece di impennarsi si ammosciavano e basta controllare i dati per capirlo. E anche la sua recente performance sul palco dell’Ariston avrebbe creato un solco insanabile.

Tutto questo ha prodotto un botta e risposta al veleno tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier. Il primo affondo è partito dal fidanzato di Giulia Salemi, oggi ospite a Verissimo: parlando del suoi ritorno a Mediaset ha detto di essere contento perché si respira un’aria più giovanile e fresca. Quella che ha provato a portare a Domenica In, dove “ho ringiovanito un po’“.

Parole che sono sembrate un attacco diretto a Mara Venier, professionista esemplare ma non più giovanissima. Lei prima ha condiviso in una storia Instagram le frasi di Pretelli associando una sola parola, “Porello!” accompagnata da emoticon con grasse risate. E poi ha condiviso il post di un suo follower che chiedeva maggiore rispetto per lei e per il suo lavoro.

Se finirà così ancora non lo sappiamo, ma è certo che la separazione non è stata indolore. Ora Pretelli ricomincerà da dove tutto era partito ma avrà anche uno spazio a R101 ogni venerdì dalle 11 alle 12. Solo il tempo dirà se sia stata una scelta corretta.