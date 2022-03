“Il tumore e gli otto interventi”, il dramma di Nancy Brilli: racconto toccante

Nancy Brilli ai microfoni di Verissimo ha fatto una confessione che ha commosso il pubblico.

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, talk-show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti del programma, a sedere sulla poltrona del salottino, ci sarà Nancy Brilli. Famosissima attrice vincitrice nel 1990 di due premi: David di Donatello e Nastri d’Argento. La sua è stata una carriera costellata di successi, ne ha collezionati uno dietro l’altro, ma aldilà del lato lavorativo, come racconta a Silvia Toffanin, ha affrontato molti ostacoli lungo la sua vita. Uno di questi porta il nome di endometriosi: malattia con la quale l’attrice 57enne convive ormai da anni.

Proprio a causa di questa patologia, i dottori le avevano detto che avere un figlio sarebbe stato impossibile. “Io credo che sia stato un po’ un miracolo – confessa Nancy Brilli. – Mi avevano detto di non pensarci proprio a causa della mia endometriosi. Invece io ci ho messo il cuore e ora ho un figlio di 21 anni.” Sino ad oggi l’attrice ha subito 8 interventi: “È una malattia davvero molto dolorosa, con cui si deve imparare a convivere”.

Come accaduto nella precedenti occasioni in cui è stata ospite di Verissimo, Nancy Brilli tornerà a parlare, oltre che dei prossimi impegni professionali sul set, pure della propria vita privata, gli amori passati e presenti, e anche dei problemi di salute avuti in passato e di cui aveva avuto modo di parlare di recente. Inoltre, altro tema di discussione potrebbe riguardare gli haters che sui social tempo fa l’avevano accusata di aver fatto ricorso ai ritocchini.

Lei con un post su Facebook spiegò di non essere di plastica e che a causa dei problemi di salute avuti in passato, a partire dall’endometriosi fino al cancro, ha subito vari interventi come le tante operazioni all’addome, “ricucito dopo ben otto interventi dell’apparato riproduttivo, conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e delle tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia della prima, e per finire un’operazione al seno”.