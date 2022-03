“Nostro padre ci ha abbandonato”: amato volto di Uomini e Donne svela il suo dramma

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne è stato ospite da Verissimo insieme alle sorelle: confessione dolorosa da Silvia Toffanin.

Nel pomeriggio di sabato è andata in onda un’altra puntata di Uomini e Donne. Tra i tanti ospiti della trasmissione c’era anche un volto amato di Uomini e Donne, che è stata intervistata insieme alle sorelle. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta.

Sono tantissimi i volti passati da Uomini e Donne, ma in pochi sono riusciti ad entrare davvero nel cuore dei telespettatori di Canale 5. Tra questi troviamo senza ombra di dubbio Beatrice Valli, ancora oggi seguitissima dagli amanti del dating show. Infatti l’influencer può vantare ben 2.9 milioni di seguaci su Instagram. Un seguito importante, che conferma come ancora oggi sia una delle personalità di UeD più seguite.

La modella ed influencer nella giornata di ieri ha concesso un’intervista a Verissimo. Però Beatrice non si è presentata al talk show di Silvia Toffanin da sola. Infatti con lei in studio erano presenti anche le sue due sorelle. Le tre, intervistate dall’amata presentatrice, hanno rivelato diversi dettagli del loro passato, alcuni di questi davvero dolorosi. Andiamo quindi a vedere le parole di Beatrice Valli e delle sorelle nel corso dell’intervista andata in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Beatrice Valli si confessa a Verissimo: “Ci ha abbandonato”

Nella serata di ieri abbiamo visto ospiti di Verissimo Beatrice Valli e le sorelle Ludovica ed Eleonora, per la prima volta in televisione insieme. Nel corso dell’intervista le tre sorelle hanno raccontato la loro infanzia senza un padre e la maternità condivisa con le migliaia di followers. Inoltre Beatrice ha anche annunciato il matrimonio che ci sarà il prossimo 29 maggio, manifestando la volontà di avere un altro figlio.

Parlando dell’infanzia, Beatrice ha poi rivelato: “I nostri genitori si sono separati quando eravamo piccoline e lui se n’è andato. È tosta, ma oggi i rapporti sono normali. Lui è rimasto uguale, siamo cresciute noi. Abbiamo imparato a essere agguerrite con i nostri obiettivi“. Le due sorelle hanno poi aggiunto che si sono create la famiglia che le mancava.

Adesso Beatrice quindi è pronta al matrimonio con Marco Fantini ed in merito ha concluso la sua intervista esclamando: “Io desidero due gemelli, ma bisogna convincere Marco che è un padre meraviglioso. È impegnativo, ma il sogno di fare un altro figlio c’è!“.