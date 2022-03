Mario, italiano partito per l’Ucraina: “Milioni di persone in fuga, ammassate sui treni come durante il nazismo”

Mario Ferri è un giovane di Pescara che, circa due settimane fa, ha deciso di andare in Ucraina, tramite un'associazione di Leopoli, per aiutare i profughi a varcare il confine con la Polonia. Raggiunto da iNews24, Mario ci ha raccontato della sua esperienza, delle persone che ha conosciuto e di coloro che ha aiutato a passare al di là del confine: "Cercano salvezza ma è una salvezza relativa, perché in molti non sanno dove andare. L'immagine più brutta è quella dei treni: tremila persone stipate in un vagone che potrebbe ospitarne al massimo 300. So che è un paragone forte, ma sembra un olocausto."