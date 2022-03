Lutto nella musica italiana: è morto un vero e proprio maestro

Una vera e propria giornata di lutto per la musica italiana, che piange la scomparsa di un maestro: ci ha lasciato a soli 69 anni.

È un giorno triste per la musica italiana, costretta a piangere la scomparsa di un vero e proprio maestro del settore. Infatti si è spento a 69 anni Enzo Polito, autore anche della sigla di Mazinga Z: ripercorriamo la sua carriera.

Nella giornata di ieri il mondo della musica ha pianto la scomparsa di Enzo Polito. L’artista salernitano era un vero e proprio maestro della musica italiana. Una malattia però ha stroncato la vita del cantante, che da tempo lottava con questa patologia. Nel corso della sua vita il legame con la musica è stato fortissimo, riuscendo a collaborare anche con leggende del calibro di Gigi Proietti.

In molti inoltre ricorderanno Enzo Polito per aver prestato la voce alla sigla dell’amatissimo anime ‘Mazinga Z‘. Il cartone animato è noto in tutta la penisola ed ha segnato un’intera generazione di ragazzini. Nel corso della sua carriera il salernitano è riuscito a siglare collaborazioni di assoluto livello. Tra queste ricordiamo quelle con Rino Gaetano, Don Backy e Gianni Nazzaro. Inoltre ha cantato anche le sigle di altri cartoni come Super Mazinger e Astroganga.

Lutto nel mondo della musica, morto Enzo Polito: aveva 69 anni

Enzo Polito è nato a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Nel corso della sua carriera ha siglato collaborazioni di assoluto livello. Infatti a collaborato con artisti del calibro di Gigi Proietti, il cantante e compositore Don Backy e il compianto Rino Gaetano, l’artista napoletano Nino D’angelo, Luca Barbarossa e gli attori Renato Rascel e Gino Bramieri.

Inoltre Polito aveva un gruppo chiamato ‘I Pandemonium‘ e con loro partecipò a Sanremo nel 1979 con il brano ‘Tu fai schifo sempre‘, posizionatasi al decimo posto di una classifica generale che vide trionfare Mino Vergnaghi con il brano ‘Amare‘.

Nel corso della sua carriera, l’artista salernitano è apparso anche in numerose trasmissioni televisive come Domenica in, Discoring, Pronto, Raffaella?, Ieri, Goggi e domani, Serata d’onore con Pippo Baudo, Buon compleanno TV e Trent’anni della nostra storia RAI. Nella giornata di ieri, però, è drammaticamente scomparso all’età di 69 anni.