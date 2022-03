“Ho lasciato Milano per lui ed è finita”, colpo durissimo per un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha svelato di essere stata lasciata nuovamente dopo essere già finita in tribunale con l’uomo che amava

Un drammatico racconto dell’amore finito l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex concorrente del GF Vip. Da Milano a Padova solo per stare con l’uomo che amava con cui è finita prima di quanto potesse pensare.

L’indiscrezione sull’addio è arrivata direttamente da Il Giornale d’Italia che fa notare l’assenza di Aida Yespica insieme all’imprenditore a capo di una multinazionale, Mirco Maschio, da un bel po’ sui social. Dai piccoli indizi tramite il loro profilo Instagram, sembrerebbe che sia stato tutto un fuoco di paglia che ha bruciato d’amore soltanto all’inizio, salvo poi spegnersi improvvisamente.

Foto scomparse, segui tolto, Mirco Maschio e Aida Yespica si sono detti addio, pur rimanendo in buoni rapporti, come ‘amici’ stando al racconto di alcune persone vicino alla coppia. Attualmente, arrivano tante testimonianze dalla movida milanese -dove la showgirl è tornata dopo aver lasciato la Capitale della moda per raggiungere l’amore a Padova- in cui lei è nuovamente la protagonista delle serate.

Nonostante 2+2=4, né l’uno né l’altro hanno ancora ufficializzato una rottura che sembra essere molto evidente ai fan dell’ex gieffina VIP.

Aida Yespica e Matteo Ferrari: con lui sono arrivati in Tribunale

Se con Mirco Maschio c’è stata una conclusione quantomeno tranquilla, diversamente è accaduto con l’ex calciatore di Inter e Roma, Matteo Ferrari con cui è stata in passato. Come lei stessa ha svelato in passato, i due sono addirittura finiti in tribunale per la custodia del figlio Aron: “Io e Matteo siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. È stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c’è un rapporto civile”.

Nonostante la custodia ottenuta, alla fine la showgirl ha deciso di affidare il bambino al padre: i due attualmente vivono a Miami dove il piccolo -non più tanto piccolo visti i 14 anni da compiere a novembre- sogna di diventare un calciatore. Mamma e figlio, ormai, a causa della pandemia non si vedono più da circa 2 anni.