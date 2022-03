L’Amica Geniale 4, anticipazione bomba su Lila: il pubblico non sta più nella pelle

Spunta una clamorosa anticipazione bomba per quanto riguarda ‘L’Amica Geniale 4’. Protagonista assoluta Lila: cosa succederà.

L’Amica Geniale 4 ha riscosso un grandissimo successo, con il pubblico che continua a seguire appassionatamente la serie televisiva della Rai. Nelle ultime ore è arrivata un’anticipazione durante un evento giapponese legato alla serie ispirata al romanzo di Elena Ferrante.

Nella giornata di ieri si è tenuta una presentazione legata alla mostra giapponese su L’Amica Geniale a cui hanno partecipato Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher. Questa è stata l’occasione giusta per tutti i fan della serie per ricevere delle anticipazioni sulla prossima stagione de L’Amica Geniale 4, l’amatissima serie in onda su Rai 1. Infatti la fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante sta stupendo anche in termini di share ed è pronta al quarto capitolo.

A riportare il tutto ci ha pensato l’account Twitter Cinguetterai, Saverio Costanzo ha tenuto a mettere le mani avanti su un punto in particolare. Infatti non sarà Costanzo ad occuparsi del nuovo capitolo della serie. Il regista però non lascerà completamente la serie, ma continuerà a lavorare sulla sceneggiatura. Resta da capire quindi chi dirigerà le riprese future. Al momento resta aperta anche la pista di un ritorno di Daniele Luchetti.

L’Amica Geniale 4, Saverio Costanzo si lascia sfuggire un’anticipazione: cosa succederà a Lila

Saverio Costanzo, nel corso della presentazione ha specificato che per quanto riguarda l’Amica Geniale 4, molto dipenderà dalla scelta dell’attrice che interpreterà Lila da adulta. Il regista Daniele Luchetti ha chiuso l’ultima puntata della terza stagione con una rivelazione bomba. Infatti al termine dell’ultimo episodio si vede il personaggio di Lenù che allo specchio vede la sua versione adulta, interpretata da Alba Rohrwacher.

Inoltre proprio la Rohrwacher, compagna di Costanzo, era presente alla presentazione ed inoltre nella serie televisiva è anche la voce narrante. Quindi per molti era scontato che prima o poi avrebbe fatto capolino nella serie nei panni di Elena. Il quarto capitolo della serie dovrebbe parlare dell’amicizia delle due ragazze ormai cresciute negli anni ’80. Inoltre la stagione sarà ispirata dal libro Storia della bambina perduta di Elena Ferrante. Al momento però non si sa ancora quando i nuovi episodi esordiranno su Rai 1.