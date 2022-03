La pupa e il secchione show, salta tutto? Corsa in ospedale per la protagonista

Salta tutto a pochi giorni dalla prima puntata per La pupa e il secchione show? Una delle protagoniste del programma è dovuta correre in ospedale. Ecco cosa le è successo ed il suo racconto fatto dall’ospedale.

Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio de La pupa e il secchione show. A partire dal 15 marzo in prima serata su Italia 1 Barbara D’Urso tornerà al timone di un reality show che sembrerebbe essere stato rimaneggiato intorno al suo carisma. Guardando a quanto viene condiviso online, si intuisce che ci sarà un ospite non ancora annunciato.

Come sottolineato dall’esperta di gossip Dejanira Marzano, infatti, le foto postate dalla camera d’albergo di Francesco Chiofalo hanno lo stesso design e gli stessi colori di quelle condivise da Denis Dosio. Considerando che tutto il cast del programma si trova in isolamento in un albergo vicino Roma, è impossibile che l’italo-brasiliano sia lì per caso.

Perchè salta tutto ne La pupa e il secchione?

Soleil Sorge, che dalla casa del GF Vip 6 si è tuffata immediatamente ne La pupa ed il secchione. L’influencer sarà opinionista insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style, si è concessa alle telecamere di Verissimo insieme a Miriana Trevisan. Poi, è di nuovo scomparsa nel nulla, concentrandosi sui preparativi della trasmissione.

Nella giornata del 13 marzo è filtrata la notizia di una corsa in ospedale che potrebbe far saltare tutto ciò che era stato pianificato a La pupa ed il secchione. Fra i concorrenti vip del programma ci sarebbe dovuta essere anche Paola Caruso, di cui Dagospia ha reso noto che si è resa necessaria una corsa in ospedale.

Il racconto di Paola Caruso: riuscirà a partecipare al programma?

A poche ore dall’accaduto, Paola Caruso ha voluto confermare quanto successo e spiegare le sue condizioni. Ha spiegato di aver sempre avuto una forte allergia agli acari. Nei primi giorni in cui è stata ospite nella struttura in cui risiede tutto il cast del reality show ha notato subito che c’era qualcosa che non andava a causa della sua allergia.

Non volendo rinunciare alla sua presenza nel programma, ha cercato di resistere. Questa scelta ha però portato all’aggravamento dei sintomi allergici, fino a quando la situazione è diventata insopportabile. Sembrerebbe infatti di capire che la Caruso abbia avuto una crisi respiratoria, e che faccia tutt’ora molta fatica a riuscire a respirare autonomamente.

Ecco il video in cui Paola Caruso spiega cosa è successo. Non è chiaro se a questo punto se con la sua assenza salta tutto quanto programmato a La pupa e il secchione show o se riuscirà comunque a partecipare al programma.