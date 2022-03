GF Vip 7, grande ritorno l’anno prossimo nel reality: c’è l’annuncio

Da diverse settimane ormai ci sono diverse indiscrezioni riguardo chi ricoprirà il ruolo degli opinionisti nel prossimo GF Vip 7. Ecco cosa hanno detto a riguardo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e tutti i nomi in ballo.

Il GF Vip 6 non è ancora arrivato a conclusione, ma già da qualche settimana hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni. Le due opinioniste di quest’anno hanno molto diviso gli spettatori: se Adriana Volpe è piaciuta alla maggioranza che comunque l’ha trovata molto indipendente e coerente, riguardo Sonia Bruganelli in molti sono rimasti perplessi.

È stata proprio la moglie di Paolo Bonolis a mettere per prima in dubbio la sua presenza come opinionista anche nel prossimo GF Vip 7. Se Adriana Volpe ha subito ammesso in un’intervista a Casa Chi che vorrebbe rimanere, Sonia Bruganelli sembrerebbe essere tornata sui suoi passi ed avrebbe ammesso di sperare nella conferma per il prossimo anno.

Volpe e Bruganelli disposte a tornare l’anno prossimo

Dopo alcune incomprensioni iniziali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno spiegato di andare molto d’accordo dal punto di vista professionale. Anzi, sentono che la loro diversità le completi e renda più interessante il confronto all’interno del programma. Per la Volpe, infatti, è indispensabile avere una collega che abbia punti di vista diversi da lei.

Per questo motivo, aveva indicato come possibili sostituti di Sonia Bruganelli sia Stefania Orlando che Antonella Elia, che lei già conosce per motivi professionali. Ha stupito molto che non abbia fatto il nome di Laura Freddi, con cui ha diviso il ruolo di opinionista del GF Vip 6 mentre Sonia Bruganelli si era assentata per le vacanze di Capodanno.

GF Vip 7, chi saranno gli opinionisti? L’opinione di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si è trovato a rispondere ad una lettrice di Nuovo riguardo gli opinionisti del GF Vip 7 all’interno della sua rubrica ospitata dal settimanale. Il conduttore del Maurizio Costanzo Show dà pienamente ragione alla mittente del messaggio: ci sono più nomi candidati a ricoprire egregiamente il ruolo di opinionista del prossimo GF Vip 7.

Quello che sembra imprescindibile secondo Costanzo è la capacità di essere equilibrati. In tal senso, Pupo si era dimostrato un maestro in tal senso, ed ha ammesso che gli manca il programma. Stefania Orlando, secondo il conduttore, ha tutte le carte in regola per riuscire bene, come Antonella Elia, nonostante ci fosse andata giù pesante con Elisabetta Gregoraci.

Ecco Sonia Bruganelli che, durante la penultima puntata del GF Vip 6, presenta la sua nuova avventura in Tv: