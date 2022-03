GF Vip 6, Giucas Casella ipnotizza Delia: finisce male – VIDEO

Durante la serata chiamata Un brindisi alla finale, Giucas Casella si è esibito in quello che lo ha reso famoso in televisione diversi anni fa. Qualcosa, però è andato davvero storto: ecco il video di quanto successo.

La serata del 12 marzo è stata ribattezzata dagli inquilini del GF Vip 6 “Un brindisi alla finale“. I concorrenti che ancora non sono stati eliminati dal gioco hanno cenato e brindato insieme. Subito dopo, hanno inscenato un piccolo spettacolo per ringraziare ed intrattenere i numerosi spettatori che li seguono in diretta sulla piattaforma Mediaset Play.

Lulù ha preso in mano un microfono e si è esibita nelle sue doti canore, mentre invece Giucas Casella è tornato a fare quello che l’ha reso più famoso fra gli italiani. Ha infatti deciso di ipnotizzare un’inquilina facendo una delle sue dimostrazioni riguardo la potenza dell’ipnosi, della coscienza e della volontà dell’essere umano.

GF Vip 6, Giucas Casella sbaglia tutto: ecco perchè

Giucas Casella ha quindi chiamato Delia Duran e le ha chiesto di fidarsi di lei. La modella ha subito annuito, dimostrando di essere disponibile alla dimostrazione. Lui le ha chiesto di chiudere gli occhi, e di diventare completamente rigida nel corpo. A questo punto, sono entrati in scena Barù e poi Davide nelle vesti di assistenti dell’ipnotizzatore.

Le due principessine, che erano comodamente sul divano a seguire lo spettacolo, si sono alzate in piedi per non perdersi la dimostrazione di Giucas Casella. Delia Duran, diventata rigida nel suo corpo, è stata messa in orizzontale e poi è stata disposta su due sedie. Mentre i piedi e la testa poggiavano su due sedute diverse, il resto del corpo era sospeso.

Perchè Delia ha sbagliato: come è andata a finire

Giucas Casella ha quindi chiesto a Delia Duran di continuare ad essere rigida. Le ha poi ordinato di alzare lentamente una gamba, per poi dirle di abbassarla. Superato il test per verificare la sua cessione di volontà e l’obbedienza, ha avuto inizio la vera e propria prova che l’ipnotizzatore aveva in mente.

Facendosi aiutare ad essere sollevato da Davide e Barù, Giucas Casella è letteralmente salito in piedi sopra Delia Duran. Le ha messo un piede sotto il seno, ed uno all’altezza delle gambe. Inizialmente, la modella sudamericana ha retto il peso dell’ipnotizzatore. Poi, imprevedibilmente, si è “piegata” in due. Giucas l’ha quindi risvegliata dolcemente.

Ecco il video di quanto successo al GF Vip 6 il 12 marzo: