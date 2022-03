La dama torinese di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha ringraziato lo staff di Canale 5 e informato tutti che ormai è giunta l’ora dei saluti.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te. Numeroso il pubblico che ha seguito l’ultimo atto di quella che è da sempre la trasmissione più seguita dagli italiani.

Tanti i vip che hanno condiviso sui social messaggi dolci ma al tempo stesso intrisi di tristezza sul programma condotto da Maria De Filippi. Le cose belle non sono mai per sempre e C’è Posta per Te ritornerà il prossimo anno. Tutto il pubblico vorrebbe che la trasmissione sia infinita, ma purtroppo c’è un tempo per tutto.

Tra i tanti fan vip del programma c’è Gemma Galgani, dama torinese protagonista dell’altro programma condotto da Maria De Filippi: Uomini e Donne. La star del Trono Over sul suo profilo Instagram ha condiviso un video di C’è Posta per Te con a corredo un messaggio che ha colpito tutti. I fan hanno apprezzato questo suo gesto e in numerosi hanno interagito con il suo post.

Gemma Galgani, è giunta l’ora dei saluti: “Grazie a tutti voi” – VIDEO

“Siamo alla fine anche di questa edizione di C’è Posta per Te, che ci ha tenuto incollati davanti alla Tv per diversi sabato sera, parlo per me, ma sono certa di poterlo dire anche per tantissimi di Voi. Ci siamo emozionati quando si sono riabbracciati genitori e figli dopo anni, abbiamo pianto quando la busta è rimasta chiusa di fronte ad un amore interrotto, ci siamo divertiti e commossi, anche perché chissà quanti di voi ha rivissuto la propria storia , quindi rimanendo coinvolti e probabilmente riaprendo storie , gioie o dolori già vissuti ed inconsciamente farci delle domande mah ….. !

Io ho anche pensato e ripensato a quanto i personaggi dello spettacolo sono stati la sorpresa ed il regalo per qualcuno di noi. Per cui, anche questa volta, sono grata a chiunque abbia partecipato alla produzione di questo programma a noi tanto caro e Vi dirò di più, quando scorrono i titoli di coda, sono curiosa di leggere quei nomi che ci hanno messo così tanto cuore nel loro lavoro , non faccio l’elenco ma …”GRAZIE A TUTTI VOI!”.