È tra i gieffini più amati di sempre e ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo: lo riconosci?

Il bambino nella foto ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo e ha vinto, tra i tanti premi, un oro olimpico.

Il protagonista dello scatto in evidenza, così dolce accanto alla madre, è nato a Livorno il 18 novembre 1978.

Lo si può definire un figlio d’arte in quanto proviene da una famiglia di schermidori livornesi ma di origini genovesi: suo padre, suo nonno e tre cugini del padre, Mario Tullio, Tommaso e Carlo, parteciparono a passate edizioni delle Olimpiadi nella sciabola – ad eccezione di Carlo, l’unico fiorettista della famiglia -, salendo tutti sul podio nella gara a squadre. La passione per questo sport non è stata dunque acquisita ma innata, appartiene al suo corredo genetico.

Nel 2004, alle Olimpiadi di Atene, vince il suo primo e unico oro olimpico e in seguito a questo straordinario traguardo è stato ospite svariate volte nel programma di Simona Ventura Quelli che il calcio, dove gradualmente diventò una presenza fissa anche negli anni successivi. In quegli anni, grazie alla partecipazione a questo show, incontra quella che per tre anni sarà la sua fidanzata: Manuela Arcuri. Questa storia lo porta sulle copertine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa e la sua popolarità divenne inaspettatamente ancora più vasta.

Ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo e vinto un oro alle Olimpiadi: lo riconosci?

Nel 2006 ha partecipato al reality show La fattoria, dove gli è stata garantita comunque un’ora al giorno di allenamenti di scherma. Viene eliminato dal reality nel corso della settima puntata con il 65% dei voti. Nel 2007, dopo la fine della relazione con la Arcuri, nasce un amore con la showgirl Antonella Mosetti, alla quale resterà legato fino al 2012.

Diviene testimonial di importanti marchi, ha scattato con i fotografi più conosciuti ed è stato immortalato sulle copertine dei più importanti giornali nazionali e internazionali. Nel 2009 è testimonial di uno degli spot sulla sicurezza stradale “Sulla buona strada” per la regia di Massimo Coglitore, prodotto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ancora Simona Ventura nel 2016 lo invita come giurato al programma Tv Selfie – Le cose cambiano. Dal 2015 è legato sentimentalmente a Olga Plachina, con cui convola a nozze l’anno successivo. La coppia ha due figli. Il 13 settembre 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip 6, ritirandosi nella puntata di venerdì 17 dicembre. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Aldo Montano.