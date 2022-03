Gigi D’Agostino irriconoscibile: le sue condizioni – FOTO

La malattia che ha colpito Gigi D’Agostino sta continuando lentamente a consumare il dj nel fisico, ma non nell’anima. Ecco l’ultimo messaggio che ha lasciato ai propri fan e quali sono le sue condizioni di salute.

Nel 2017 il dj Gigi D’Agostino aveva annullato due date del suo tour a causa di non precisati problemi di salute. Si era infatti sottoposto ad una terapia di alcuni giorni, e poi era tornato a fare il mattatore nelle discoteche. A fine, dicembre 2021, però, è parso chiaro che quella breve assenza era il sintomo di una malattia molto grave che lo aveva colpito.

Gigi Dag, al secolo Luigino Celestino Di Agostino, ha 55 anni. Il 17 dicembre sui propri canali social, aveva voluto dare personalmente la cattiva notizia ai fan: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma…“.

Gigi D’Agostino, la foto che mostra la sua malattia

La foto pubblicata dallo stesso Gigi D’Agostino per augurare buon 2022 chiarisce la gravità della malattia che lo ha colpito. Il dj è quasi irriconoscibile: canuto, visibilmente dimagrito, con lo sguardo sofferente ed intento a reggersi su un deambulatore per percorrere quello che sembrerebbe essere il corridoio di un’abitazione od una clinica.

Il dj è tornato a ringraziare ancora una volta i suoi fan per l’amore che gli fanno sentire e che gli trasmettono tanta forza. Allo stesso tempo, si è augurato che finalmente questo 2022 gli possa augurare un po’ di pace. Su un forum riservato ai suoi ammiratori, ha infatti scritto di essersi ormai abituato ai pianti ed alle grida di dolore.

Come si chiama la malattia che affligge il dj?

Gigi D’Agostino non ha mai voluto chiamare per nome il male che lo sta lentamente logorando nel fisico ma non nell’anima. Bisogna sottolineare che i disturbi della deambulazione sono influenzati da una serie di informazioni, definiti segnali afferenti, che coinvolgono: segnali somatosensivi, cutanei, vestibolari e/o visivi.

Risulta impossibile capire quale sia la malattia basandosi su quanto rivelato dal dj. Ai fan di Gigi Dag, che spesso sono cresciuti con le sue canzoni negli anni ’90, non importa dare un nome al male di quello che loro chiamano Maestro. Fra i primi a mostrargli solidarietà ci sono stati il parlamentare del M5S Francesco D’Uva e Dj Ralf.

Ecco il primo messaggio con cui Gigi D’Agostino ha parlato per la prima volta della sua malattia: