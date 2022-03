Choc nella musica: moglie di una star ricoverata d’urgenza per problemi al cervello

Notizia choc dal mondo della musica, dove la moglie di una star internazionale è stata ricoverata d’urgenza: problemi al cervello.

Una vera e propria notizia choc ha colpito il mondo della musica, dove la moglie di una celebrità internazionale è stata costretta al ricovero d’urgenza. Andiamo a vedere di chi si tratta e cos’è successo.

Una notizia ha lasciato sotto choc tutto il mondo della musica. Infatti nella giornata di ieri c’è stata grande apprensione per Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, trasportata d’urgenza in ospedale a causa di un coagulo di sangue al cervello. La modella quindi è stata ricoverata d’urgenza a Palm Springs, qualche settimana dopo che il Covid aveva costretto il marito a rinviare i suoi concerti. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti, ma fortunatametne le condizioni della Baldwin non sarebbero preoccupanti.

Infatti Hailey è già stata dimessa dall’ospedale e sul suo profilo Instagram ha pubblicato un comunicato. All’interno della nota si legge: “Giovedì mattina, ero seduta a colazione con mio marito quando ho iniziato ad avere sintomi simili all’ictus e sono stata portata in ospedale“. Proprio in ospedale è emerso un piccolissimo coagulo di sangue al cervello, che ha causato una piccola mancanza di ossigeno. Andiamo quindi a vedere la notizia che ha messo apprensione ai fan.

Choc nel mondo della musica, ricoverata Hailey Bieber: il comunicato su Instagram

Fortunatamente dopo il ricovero per Hailey Bieber non è stato necessario il ricovero. Su Instagram la modella ha infatti scritto: “Il mio corpo lo aveva superato da solo e mi sono ripresa completamente in poche ore“. Tutto si è risolto per il meglio, ma la paura è stata tanta per lei e la sua famiglia. Sempre sul suo profilo social la ragazza ha affermato: “Questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai vissuto” – ha poi continuato – “Sono così grata e riconoscente a tutti gli incredibili medici e infermieri che si sono presi cura di me!“.

Nel suo post Hailey Baldwin ha voluto ringraziare anche tutti i fan che hanno inviato messaggi di supporto non appena hanno appreso la notizia. Infatti sono tantissimi i fan che le hanno scritto per avere novità sul suo stato di salute. Recentemente aveva festeggiato il 28esimo compleanno del marito, che il mese scorso è stato colpito dal Covid. Per questo motivo Justin ha dovuto riprogrammare le date del suo Justice World Tour.