Ballando con le Stelle, brutto incidente per un ballerino: le sue condizioni

Un amato ballerino di Ballando con le Stelle ha avuto un brutto incidente durante le prove di un nuovo spettacolo. Ecco cosa è successo ed il suo racconto dall’ospedale, dove ha anche chiarito quali sono le sue condizioni di salute.

Dopo essersi fatto conoscere dal pubblico italiano partecipando come ballerino professionista di Amici, Marco De Angelis era volato in Australia, dove ha partecipato a Dancing with the Stars, l’edizione straniera di Ballando con le Stelle. Forse proprio in questa occasione Milly Carlucci lo ha reclutato per l’edizione 2020 del programma italiano.

Il suo carisma ed anche la storia d’amore nata dietro le quinte con la collega Lucrezia Lando avevano contribuito a far amare ancora di più il ballerino al pubblico. Nel 2021, infatti, Marco De Angelis è tornato a Ballando con le stelle nelle vesti di ballerino vip. Il 13 marzo, però, è giunta la notizia di un brutto incidente durante il lavoro.

Ballando con le Stelle, i dettagli dell’incidente

Marco De Angelis, dopo aver fatto una breve vacanza nell’America centrale, si era subito mostrato al lavoro per il suo nuovo progetto artistico. La sua partner questa volta era la ballerina Catherine Kozma, con cui ha mostrato di aver un ottimo feeling artistico. L’incidente che ha avuto mette a repentino questo progetto di lavoro.

De Angelis ha fatto una brutta caduta dalle scale, sbattendo la gabbia toracica sui gradini. Il brutto colpo ed anche l’ematoma che si è subito sviluppato, hanno fatto subito pensare a delle costole rotte. Inoltre, Marco ha subito lamentato delle grosse difficoltà a respirare, che hanno subito preoccupato tutti i presenti alle prove dello spettacolo.

Come sta Marco De Angelis? Il suo racconto dall’ospedale

Marco De Angelis è stato subito messo su una sedia a rotelle e gli è anche stato messo un collarino, per fargli evitare ulteriori distorsioni. È stata dunque chiamata l’ambulanza, che lo ha subito portato in ospedale per fare i dovuti accertamenti. Per fortuna, il risultato degli esami, data la situazione in cui si trova, è da considerarsi molto positivo.

Il ballerino non ha riportato alcuna rottura delle costole. La prognosi è però di qualche settimana: durante questo periodo non potrà assolutamente tornare a ballare. De Angelis ha voluto ringraziare sui social tutti i fan che si erano preoccupati per lui, ed ha condiviso un selfie dall’ospedale in cui accenna un sorriso e fa il gesto della vittoria.

Ecco il messaggio del ballerino di Ballando con le Stelle Marco De Angelis dopo l’incidente avvenuto durante delle prove: