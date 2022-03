Amici 21, svelati ulteriori dettagli del Serale: fan impazziti – VIDEO

Ulteriori dettagli del Serale di Amici 21 sono stati rivelati. Ecco cosa succederà durante le fasi finali del talent show condotto da Maria De Filippi che inizierà il prossimo 19 marzo in prima serata su Canale 5.

Il prossimo 19 marzo inizierà il Serale di Amici 21. Sono ormai state definite moltissimi dettagli delle ultime fasi della trasmissione, a partire dalla giuria. Sin dall’inizio era stato chiaro che anche quest’anno ci sarebbe stato Stefano De Martino. Sembrerebbe che, pur di esserci nel programma di Maria, lui abbia rinunciato alla conduzione di Made in sud.

Per quanto riguarda i due nomi dei giurati che avrebbero affiancato Stefano De Martino, invece, c’è stata grande confusione. Inizialmente si era parlato della cantante Giorgia, ma anche di Belen Rodriguez e Giulia Michelini. Le ultime indiscrezioni di Dagospia vedono invece la riconferma dei nomi dello scorso anno: Emanuele di Savoia e Stash.

Amici 21, per il Serale decise anche le squadre

Anche per quanto riguarda il direttore artistico, visto l’enorme successo dello scorso anno, sarà riconfermato i cinquantaquattrenne Stephane Jarny, che vanta esperienza in programmi di primo piano della televisione francese ed è anche stato il coregrafo di cantanti come Kylie Minogue, Bob Sinclair e dello stilista Karl Lagerfield.

Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno nel finale non verrà lasciato alcuno spazio ai coach. Saranno i rispettivi professori a dare indicazioni ai propri allievi. A tal proposito, sono già stati resi noti gli accoppiamenti che andranno a formare le tre squadre, e che hanno già diviso i fan del programma.

Nelle squadre ci sarà una coppia inedita di professori

Come lo scorso anno, Rudy Zerbi formerà una squadra con Alessandra Celentano, ed anche Anna Pettinelli e Veronica Peparini torneranno a stare insieme nello stesso team. Ci sarà come novità l’accoppiata Cuccarini-Todaro, che sicuramente piacerà moltissimo agli spettatori ed anche agli insegnanti stessi.

Queste squadre sono diverse da quanto trapelato inizialmente. Gli spettatori più attenti hanno potuto immaginarsi già questa divisione quando, durante il day-time, si era già anticipato che la Pettinelli e la Peparini sarebbero tornate insieme per il Serale. Non resta che aspettare per conoscere ulteriori dettagli riguardo il programma.

Ecco il video di presentazione del Serale di Amici 21: