WhatsApp, esiste un menù segreto che stravolge tutto: come trovarlo

Su WhatsApp esiste un menu segreto in grado di rivoluzionare l’applicazione. Andiamo a vedere dove si trova e come utilizzarlo.

Spunta su WhatsApp anche la presenza di un menu segreto che stravolge completamente l’intera applicazione. Scopriamo quindi dove si trova ed a cosa potrebbe tornarci utile: nuovo easter egg per tutti gli utenti del servizio di messaggistica di Meta.

Negli ultimi mesi abbiamo visto su WhatsApp diversi trucchi e diverse funzioni che stanno pian piano rivoluzionando l’applicazione. Infatti proprio il servizio di messaggistica di Meta è in continuo aggiornamento per fornire un’esperienza sempre più completa agli utenti. Inoltre aggiornarsi serve anche per soddisfare le continue richieste degli utenti sempre più esigenti, presenti sull’app di messaggistica.

Infatti in queste ore alcuni utenti hanno scoperto un menu parzialmente segreto, che però può diventare una scorciatoia utile per tutti. Questo widget ci penserà di velocizzare le nostre operazioni all’interno dell’applicazione. Per accedere a questo menu basterà tenere premuto sull’icona dell’applicazione, proprio come quando desiderate andare a cancellare un’app.

Così facendo oltre all’opzione di eliminazione si aprirà anche un piccolo menù-veloce. Con Android avrete la possibilità di controllare la lista di contatti con cui hai parlato nelle ultime ore. Mentre con Apple si potrà accedere al codice QR, alla fotocamera, alla nuova chat o cercare qualcosa di specifico in una conversazione.

WhatsApp, come usare l’applicazione anche senza cellulare: trucco rivoluzionario

A volte sfortunatamente ci può capitare di perdere il cellulare, una vera e propria disdetta. Infatti ad oggi lo smartphone ci tiene collegati con il mondo intero, anche grazie a WhatsApp che ci permette di chattare gratuitamente con tutti. In pochi sanno che però adesso è possibile utilizzare l’applicazione anche senza lo smartphone. Quindi il trucco che vi andremo ad illustrarvi sarà molto utile specialmente se abbiamo smarrito il nostro smartphone.

Infatti ci tornerà utile anche la versione sperimentale (beta) del cosiddetto “multi dispositivo“. Attivando questa opzione, quindi sarà la possibilità di tenere collegati all’account 4 device. Sarà quindi possibile collegare un telefono e poi a piacimento un tablet, un portatile, un computer o qualsiasi altro dispositivo.

In questo modo quindi sarà possibile collegarci da altri device anche senza il nostro telefono acceso. Infatti sarà possibile usare questa opzione su “Dispositivi collegati” che di solito si trova nei tre puntini in alto a destro nella homepage dell’applicazione. Una volta trovata la funzione il gioco è fatto.