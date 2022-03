Un Posto al Sole, amatissima attrice di nuovo nel cast: è arrivato il momento tanto sperato

Dopo mesi di lunga assenza e punti interrogativi, amatissima attrice di Un Posto al Sole ritorna nel cast: scopriamo di chi si tratta

Dopo aver cambiato la propria vita per Un Posto al Sole con tanto di trasferimento a Napoli, amatissima protagonista era uscita di scena. Ma il momento tanto atteso e desiderato sia da lei che da i fan è finalmente arrivato: pronta a tornare nella longeva soap opera.

Da oltre un anno ad abbandonare la scena e non per sua volontà era stata Ilenia Lazzarin che in Un Posto al Sole veste i panni di Viola Bruni. Un’assenza la sua che il pubblico di Rai Tre ha avvertito, tanto da chiederle continuamente sui social network se mai fosse tornata a far parte del cast della soap opera in produzione dal lontano 1996.

Raggiunta da Nuovo Tv, l’attrice lombarda ha rivelato di aver dedicato questi lunghissimi mesi di assenza sul piccolo schermo al figlio Raoul ed alla sua attività di web marketing. Adesso però, è finalmente arrivato il momento di tornare negli studi di Via Marconi a Napoli a rivestire i panni di Viola. Come ha rivelato la Lazzarin con il suo rientro non mancheranno degli inaspettati colpi di scena.

Ilenia Lazzarin ritorna nel cast di Un Posto al Sole: fan al settimo cielo

Dopo oltre un anno di assenza Ilenia Lazzarin ritorna ad Un Posto al Sole. Raggiunta da Nuovo Tv l’attrice ha rivelato: “Le future vicende di Viola sono top secret, non le conosco nemmeno io. Sicuramente, però, in futuro qualche colpo di scena la vedrà protagonista”.

Ilenia è approdata nel cast di Un Posto al Sole nel 2001 e in questi anni è cresciuta assieme al suo personaggio. A tal proposito la 39enne lombarda ha dichiarato: “Siamo cresciute insieme. Su di lei ho trasferito tutte le mie emozioni di donna e anche di mamma. Rispetto a me, però, Viola è molto più calma e mi sta insegnando l’arte della diplomazia“.

Per quanto concerne la sua vita privata, Ilenia nel 2018 si è sposata a Positano con l’imprenditore Roberto Palmieri ma il loro matrimonio è naufragato poco tempo dopo la nascita di Raoul. Come ha affermato più volte l’attrice sui social, questo però è un tassello molto delicato che preferisce non toccare. Intanto dopo aver ufficializzato la separazione Ilenia ha dichiarato: “Spero di innamorarmi e di avere un compagno con cui condividere la quotidianità”. Non ci resta altro che augurare tanta fortuna alla bellissima Lazzarin.