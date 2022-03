TIM, clienti insoddisfatti delle tariffe: vertiginoso aumento dei prezzi

Tutti i clienti TIM sono sull’attenti per un vertiginoso aumento dei prezzi delle tariffe: insoddisfazione generale per gli abbonati

Ormai è difficile pensare a qualcosa che non stia aumentando di prezzo da gennaio 2022 ed i clienti TIM devono far fronte anche al costo delle proprie tariffe per Internet e Voce del gestore telefonico.

Una stangata improvvisa per i clienti TIM che si sono visti avvertire da un SMS sull’aumento della propria tariffa. Non basta l’aumento di prezzi generale -che con l’avvio del 2022 ha visto modificare ogni acquisto abituale- adesso gli utenti del gestore telefonico italiano dovranno far fronte ad un altro caro.

Di certo TIM non è l’unico gestore telefonico ad aver modificato i suoi listini aumentando i prezzi per i propri clienti e per quelli che vorranno entrare nel bacino di utenze, ma al momento tutti coloro che hanno accordato tariffe low cost si renderanno conto che quello pattuito avrà un aumento tutt’altro che low.

TIM, nuovo listino prezzi: attenzione alle tariffe low cost

L’aumento dei prezzi riguarda soprattutto la telefonia mobile, quella che prevede in genere Internet, Voce e SMS. Nell’occhio del ciclone, infatti, sono finite le promozioni TIM Supreme, Five IperGo e Iron. Tutti i clienti con questo tipo di accordi hanno ricevuto un messaggio d’avviso per l’aumento dei prezzi della loro tariffa. Gli abbonati che, in passato, hanno sottoscritto una delle promozioni sopraelencate riceveranno un aumento di 2 euro al mese. Tuttavia, TIM ha pensato di ‘giustificare’ il rincaro e di ‘addolcire la pillola’ offrendo ai propri clienti 20GB di Internet in aggiunta a quelli che già si posseggono, al mese. Una mezza consolazione per gli utenti che, però, non sono del tutto soddisfatti: molti di questi non hanno gradito lo scambio ed in tanti stanno provando a virare verso altri gestori meno costosi.

Intanto che i nuovi clienti vedono il proprio piano tariffario stravolto, i nuovi abbonati sono al sicuro almeno per il primo semestre. TIM infatti propone tutta una serie di tariffe che per i nuovi clienti restano invariate per i primi sei mesi della sottoscrizione. Una stangata per i vecchi abbonati che, piuttosto che sentirsi coccolati, si sentono messi da parte dal gestore telefonico di fiducia.