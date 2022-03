“Tenetevi il Donbass, ma ridateci Netflix”: l’appello dei giovani russi che hanno perso le app di intrattenimento

Mentre le sanzioni economiche sferrate dall’Occidente contro la Russia stanno colpendo duramente l’economia, i cittadini, in particolare i giovani, patiscono maggiormente le conseguenze legate ai servizi digitali.

Nessuna restrizione è così evidente come dover rinunciare ai social media o ai servizi di streaming come Netflix oppure anche a viaggiare. Mentre i giovani ucraini stanno combattendo o comunque patendo le conseguenze della guerra rischiando la vita da civili, la vita dei russi sta completamente cambiando, in seguito alla decisione di Putin di isolarli completamente dal resto del mondo.

Nelle chat di Telegram circolano messaggi su come affrontare questa situazione e lo stato d’animo dei giovani si potrebbe sintetizzare con: “Tenetevi il Donbass, ma ridateci Netflix”. Non ci sono più Facebook, Instagram, Twitter, ma anche Amazon, Ikea, Nike, o Victoria’s Secret e Crocs. Anche PokerStar ha deciso di chiudere la sua app in Russia.

“A questo punto cosa farò? Giocherò a carte con nonna?”, scrivono i giovani su Telegram. L’isolamento potrebbe avere un peso psicologico significativo. In Russia, da quando Putin ha deciso di attaccare l’Ucraina, anche l’informazione ha subito censure, con giornali chiusi e pene anche detentive contro le news che il Governo considera fake. Il gruppo editoriale Hearst, che non tratta direttamente di politica e attualità nelle sue testate, ha annunciato di chiudere e sospendere le licenze alle edizioni russe di Esquire, Men’s Health, Elle, Harper’s Bazaar e Cosmopolitan.

Le criptovalute come nuova soluzione

Di fronte all’impoverimento economico del Pese, i cittadini stanno cercando nuove soluzioni. Tra queste figurano le criptovalute, che danno la possibilità di sfuggire alle sanzioni grazie alla volatilità e al sistema decentralizzato. Anche se gli esperti consigliano di andarci cauti, perché molti non capiscono le regole rischiando di perdere tutto, in questo momento si stanno rivelando un enorme valore di scambio. Anche Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che “il default della Russia non è più un evento improbabile”.