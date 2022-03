“Vi svelo chi è davvero Stefano De Martino”: la confessione lascia tutti di stucco

Un personaggio famoso che ha conosciuto personalmente Stefano De Martino ha deciso di fare una particolare rivelazione: le sue parole.

Nel corso di questi ultimi mesi Stefano De Martino sta infiammando i giornali di gossip, a causa di un possibile ritorno di fiamma con l’ex moglie, Belen Rodriguez. Inoltre questa è una stagione televisiva fortunata per l’ex ballerino che ha conquistato grazie alle sue doti ed alla sua personalità. Allo stesso tempo in molti si chiedono se Stefano sia lo stesso che siamo abituati a vedere in televisione anche nella vita di tutti i giorni.

Per questo a svelare qualche chicca sull’ex ballerino ci ha pensato addirittura l’attore comico Biagio Izzo. Infatti lo showman, prima grazie a Made in Sud e poi grazie a Stasera tutto è possibile, ha avuto modo di conoscere l’ex marito di Belen Rodriguez. Nel corso rilasciata alla rivista Vero, il comico ha rivelato che inizialmente anche lui aveva dei pregiudizi nei confronti di De Martino. Per questo motivo, a causa dei diversi pettegolezzi, il ballerino è stato criticato più volte.

Biagio Izzo vuota il sacco: ecco chi è davvero Stefano De Martino

Biagio Izzo si è quindi confessato al Settimanale Vero, rivelando anche i suoi primi rapporti con Stefano De Martino. Il comico partenopeo ha quindi rivelato che inizialmente l’ex marito di Belen si era creato un filone antipatico attorno a lui. Ma sempre Izzo ha poi continuato affermando: ” Invece è un ragazzo meraviglioso, che si mette sempre in discussione, che chiede aiuto e te lo riconosce, cosa assai rara”.

Il comico napoletano quindi non ha esitato nel definire il ballerino una vera bella persona, capace di chiedere aiuto per poi ringraziare con umiltà. Oggi tra i due quindi c’è un rapporto di vera e propria sincerità , di stima e di amicizia. Infatti sempre Biagio ha bollato De Martino come famiglia, mettendolo allo stesso livello di Francesco Paolantoni. I tre infatti si incontrerebbero addirittura per guardare insieme le partite del Napoli.