Soleil Sorge è sparita? I fan lanciano l’allarme: retroscena pazzesco

I fan si sono subito accorti che c’era qualcosa di strano ed hanno lanciato l’allarme: Soleil Sorge è sparita subito dopo l’eliminazione dal GF Vip 6? Ecco l’incredibile retroscena che svela perchè “la sicurezza” l’ha portata via.

L’eliminazione di Soleil Sorge al televoto flash ha stupito in molti. L’influencer italo-americana sembrava essere la favorita di molti, e godeva dell’appoggio incondizionato di Sonia Bruganelli, con cui sarebbe anche amica. Un’altra amica e veterana del Grande Fratello, Dayane Mello, ha subito detto la sua riguardo l’uscita dalla casa di Sole.

La modella ha fatto un duro affondo: “È tutta rotta questa roba qua“. Anche quando lei era concorrente del GF Vip 5, era sicura che tutto il Brasile la stesse votando, ed ha quindi vissuto come una profonda ingiustizia la sua eliminazione. In particolare, il televoto flash che si interrompe bruscamente secondo Dayane Mello manipolerebbe il reality-show.

Soleil Sorge è davvero sparita? Cosa è successo

Subito dopo l’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip 6, Alfonso Signorini ha annunciato che la concorrente sarebbe arrivata in studio nella puntata successiva, in modo che ci fosse stato il tempo ed il modo adeguato di salutarla. Così è stato: l’italo-americana ha sollevato un’ovazione dello studio quando è entrata, ed è apparsa molto felice e rilassata.

I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare che i suoi profili social non sono più stati aggiornati da quando ha lasciato il GF Vip 6. Come mai un’influencer non ha subito ripreso possesso dei propri canali social ed a distanza di giorni non ha ancora scritto nulla ai suoi fan? Mentre Basciano e Alex Belli si sono visti anche fuori a cena, lei è scomparsa.

Il nuovo progetto dell’influencer italo-americana: farà come Zorzi?

C’è una spiegazione alla scomparsa di Soleil Sorge dal momento in cui è uscita dalla casa del GF Vip 6. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso di Casa Chi. Subito dopo l’eliminazione dal reality-show, quella che è stata definita “la securezza” avrebbe subito segregato l’italo-americana. L’uso del telefono le è stato espressamente vietato.

Questo perchè Soleil Sorge ha accettato di ricoprire il ruolo di opinionista de La pupa ed il secchione show, dove affiancherà Federico Fashion Style ed Antonella Elia. L’influencer si trova già nella villa romana in cui verranno svolte le riprese del nuovo programma di Barbara D’Urso, e non può usare il cellulare per non farsi influenzare da opinioni esterne.

Ecco l’appuntamento di Casa Chi in cui si parla anche della scomparsa di Soleil Sorge: