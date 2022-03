“Sta per realizzarsi un sogno”, Andrea Nicole e Ciprian escono allo scoperto: fan al settimo cielo

Era già nell’aria, adesso arriva la certezza: Andrea Nicole e Ciprian realizzano un primo piccolo sogno della loro lista di cose da fare insieme

Da non molto usciti insieme da Uomini e Donne, la storia d’amore tra Andrea Nicole e Ciprian procede a gonfie vele ed insieme stanno per realizzare un grande sogno nel cassetto, ma che non hanno mai nascosto.

Soltanto un mese fa, Andrea Nicole su Instagram scriveva: “Ho pianto tanto durante questo percorso ma oggi posso dire che queste sono le lacrime più belle e dolci che abbia mai versato, come dolce sei tu quando mi guardi e accarezzi il viso per sfumare con le mani quelle striature lucide che mi scendono dagli occhi”. La scelta ricaduta su Ciprian sembra essere stata quella vincente per l’ex tronista di Uomini e Donne che, ad oggi, ha accanto a sé un uomo che è esattamente come desiderava che fosse. Lei stessa, infatti, a DiPiù ha ammesso: “È un amore che nemmeno pensavo di vivere”.

E invece, i due stanno vivendo un vero amore insieme: “Ciprian sapeva tutto di me e per la prima volta non ho avuto il timore di essere giudicata e mi sono lasciata andare”.

Andrea Nicole e Ciprian, il grande passo: sorpresa per i fan

A DiPiù, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato che la coppia è pronta per la convivenza: “Dopo avere desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente. Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma, per noi è difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme. Dove? A Roma: io al momento non ho un lavoro fisso, mentre Ciprian è personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo solo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti”.

I due si sono anche già presentati alle rispettive famiglie. L’ex tronista ha raccontato nel dettaglio: “Io sono stata a casa sua e lui è venuto a casa dei miei a Milano. Per l’occasione mia nonna ha fatto il ‘sugo della domenica’, quello con tanto ragù, che profuma di famiglia. Invece quando sono andata da lui sua mamma mi ha preparato piatti della cucina rumena, la terra di origine della famiglia. Sono tutti pronti a sostenerci”.