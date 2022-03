Regina Elisabetta, adesso è guerra: la presa di posizione di Harry

Arrivano ancora notizie spiacevoli per la regina Elisabetta II: a preoccupare non è più solo la sua salute, ma anche la recente ed incredibile presa di posizione del suo nipote Harry. Ecco perchè il duca di Sussex ha coinvolto i legali.

Continuano ad arrivare brutte notizie per la famiglia reale inglese. La regina Elisabetta II, dopo essere guarita dal Covid avrebbe dovuto presenziare la Giornata del Commonwealth, che celebra appunto le nazioni che ne fanno parte e si tiene ogni anno il secondo lunedì di marzo nell’Abbazia di Westminster. A poche ore dall’evento è arrivata la disdetta.

Il principe Carlo e la moglie Camilla dovevano già partecipare all’evento, ma adesso rappresenteranno ufficialmente la Corona inglese. Secondo una nota ufficiale, la decisone sarebbe stata presa dopo un consulto con il proprio staff. Elisabetta II dovrebbe continuare a presenziare a tutti gli eventi programmati a partire da lunedì 14 marzo.

Regina Elisabetta: il triplo dispiacere inferto da Harry

Oltre alle precarie condizioni di salute, la regina Elisabetta si troverà ad affrontare quello che per lei sarà un triplo colpo al cuore. Suo nipote Harry ha annunciato ufficialmente che non verrà in Inghilterra il 29 marzo, quando ci sarà la messa in onore del defunto principe Filippo, morto il 9 aprile 2021. Questo significa che la sovrana non incontrerà Lilibeth.

Harry, forse spinto da Meghan, è arrivato al confronto con la sua famiglia di origine attraverso i legali. Come riporta Vanity Fair, i legali dei duchi di Sussex hanno inviato al governo inglese una lettera in cui hanno chiarito come la causa in tribunale sarà inevitabile se non verrà concessa la scorta di Scotland Yard ai due ex Senior Royals.

Cosa c’è dietro la richiesta di Harry? L’episodio del 1 luglio 2021

Dietro questa richiesta molto particolare, ci sarebbe un episodio poco conosciuto, avvenuto durante l’ultima visita di Harry in Inghilterra. Il primo luglio 2021, insieme al fratello William, ha svelato la statua in memoria della madre Diana, situata nei giardini di Kensington Palace. In quell’occasione, usufruì solo della scorta personale.

Finita la cerimonia, la sua auto sarebbe stata letteralmente presa d’assalto dai paparazzi, e lui si sarebbe reso conto di essere totalmente inerme senza Scotland Yard. Sembrerebbe che Harry sia anche disposto a sostenere il costo della scorta autonomamente, ma ritiene che le informazioni di intelligence della polizia siano indispensabili per la sua sicurezza.