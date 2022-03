Rai, protagonista di una celebre serie tv racconta il terribile lutto: che dolore

Una delle protagoniste delle serie tv Rai ha voluto raccontare il suo drammatico lutto. Andiamo a vedere cos’è successo e di chi si tratta.

Arriva il doloroso racconto di una delle protagoniste delle serie televisive prodotte della Rai. Un lutto avrebbe sconvolto la sua vita fin da giovanissima. Andiamo a vedere di chi si tratta e cosa ce è successo.

Sono tantissime le attrice che in Rai stanno avendo un grande successo. Tra queste a breve troveremo anche Aurora Ruffino, che reciterà al fianco di Lino Guanciale nella serie televisiva intitolata ‘Noi‘. L’attrice ha quindi iniziato la sua intervista affermando senza troppi giri di parole “Non esistono famiglie perfette”. La Ruffino è pronta ad esordire sulla rete ammiraglia il prossimo 13 marzo, quindi nella prima serata di domenica.

Nella prossima fiction prodotta dal servizio pubblico Aurora interpreterà il ruolo di una mamma, anche se nella vita reale l’attrice ancora non ha nessun bambino. Nonostante ciò da sette anni è fidanzata con un ragazzo francesce chiamato Maxime. I due però vivono una storia a distanza. Per lei questa relazione è fondamentale per capire il rispetto dell’altro come individuo, separato da te. Andiamo quindi a vedere le parole della Ruffino nel corso dell’ultima intervista.

Rai, Aurora Ruffino confessa il suo dolore: “Ho perso mia madre a 5 anni”

Come abbiamo anticipato nel corso della sua intervista, Aurora Ruffino ha avuto modo di parlare anche della sua famiglia. Infatti l’attrice purtroppo ha perso la madre quando aveva solamente cinque anni. Così Aurora ed i suoi fratelli sono cresciuti in casa dei nonni. Infatti nel corso di ‘Oggi è un altro giorno‘ la Ruffino ha affermato: “Siamo stati cresciuti dai nonni materni e dalla zia, la sorella di mamma“. Fortunatamente ad inondare la piccola Aurora ci ha pensato proprio il ‘miracoloso’ amore dato da queste figure. Con gli occhi pieni di gioia Aurora ha quindi continuato: “Sono stati la nostra salvezza e la nostra gioia“.

Nonostante l’assenza della madre, la Ruffino ha rivelato che gli anni della sua infanzia sono stati i più belli della sua vita. Infatti parlando delle estati passate tutti insieme in Calabria, Aurora ha poi aggiunto: “Sono stati anni pieni d’amore. Noi siamo una bella famiglia numerosa: 6 figli, io sono la quarta. Quattro femmine e due maschi. In casa dei nonni abbiamo un manifesto con scritto ‘i magnifici 9’, perché stavamo tutti insieme in questa casa“. Inoltre nel corso dell’intervista Aurora non ha voluto approfondire il topic riguardante la madre ed il padre, tenendo per sé le cose più delicate.