Paypal, attenzione alla nuova truffa: non aprite quel messaggio. Scatta un nuovo allarme informatico legato ai pagamenti online

Anche i grandi colossi del mondo dei pagamenti online possono tenere l’arrivo di alcune truffe. Ovviamente quando si tratta della possibilità di andare ad intaccare la sicurezza all’interno delle applicazioni mobili, questi rispondono sempre nel miglior modo possibile. PayPal è infatti un esempio, dal momento che se una truffa dovesse riuscire a portare via dei soldi acquistando magari in maniera indebita qualcosa sul web, il servizio restituirebbe fino all’ultimo centesimo.

Paypal, attenzione alla nuova truffa: non aprite quel messaggio. Occhio se leggete queste parole

Ecco il messaggio completo che potrebbe arrivarvi: “Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal. Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore”.

E ancira: “Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio. PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti. In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso. PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro. Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante”.

Alla fine, per completare la truffa, gli hacker informatici chiederanno di verificare la sua identità per irrogare presunto rimborso dal sito di scommesse sportive. La lettera termina con un link esterno ed è attraverso quello che useranno per sottrarre estorcere credenziali, dati sensibili e soldi dal conto della vittima. In conclusione, se vi arriva un messaggio di questi tipo tutto quello che dovete fare è ignorarlo.