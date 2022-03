Netflix, la sorpresa più bella per il pubblico: così non l’abbiamo mai visto. Ufficializzata la data, ora tutti possono vivere queste emozioni

“Rivalità agguerrite, un intenso spirito di squadra, nuovi piloti e un sorprendente vincitore del campionato rendono questa stagione memorabile”. Netflix ha deciso di lanciare così uno dei prodotti più attesi dell’anno.

Dall’11 marzo è infatti disponibile sulla piattaforma streaming ‘Formula 1: Drive to Survive 4‘, altro modo per rivivere una delle stagioni più belle di sempre. Perché tutti sanno ormai come è andato a finire il Mondiale di Formula 1 nel 2021, con quell’ultimo giro ad Abu Dhabi capace di sconvolgere tutto. Ma cosa è successo prima e durante quella stagione?

La Formula 1 raccontata come un film, oppure una docuserie, con i commenti originali dei suoi protagonisti per una visione diversa e più adrenalinica. Dalll’11 marzo tutti finalmente la possono vivere anche su Netflix, in attesa che la nuova stagione comincia in Bahrain dal 18 marzo con le prime prove ufficiali.

Netflix, la sorpresa più bella per il pubblico: cosa potremo vedere nella quarta stagione

Rispetto alle stagioni precedenti di ‘Formula 1: Drive to Survive’ non c’è stato nemmeno bisogno di romanzare troppo. Basta raccontare una storia emozionante dal primo all’ultimo gran premio, quella della rivalità tra Verstappen e Hamilton che ha diviso anche i tifosi. Ma attorno a loro ruota anche tutto il resto del Circus.

In realtà però la voce di Verstappen non ci sarà perché il neo campione del mondo è assolutamente contrario a come Netflix racconta la Formula 1. “Hanno inventato rivalità che in realtà non esistono. Ho quindi deciso di non partecipare – aveva detto qualche mese fa – e non ho rilasciato loro dichiarazioni, perché in realtà non c’è nulla da mostrare. Preferisco concentrarmi sui fatti”.

Ma Max ha ammesso che lo guarderà comunque, solo per scoprire come è stata rappresentata la loro rivalità, Ci sarà spazio però anche per gli altri grandi attori del Mondiale, con le rivelazioni di Toto Wolff e Christian Horner che anche qui faranno capire di sopportarsi poco. E poi uno spazio speciale per Daniel Ricciardo che fin dalla prima stagione è diventato personaggio chiave della docuserie. Lo potremo seguire in pista ,ma anche nel suo privato, perché il pilota australiano è un personaggio vero.