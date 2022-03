Meteo, niente primavera nel weekend: arriva qualche pioggia

Nel corso di questo weekend tarda ad arrivare la primavera, infatti sulla penisola italiana avremo un meteo caratterizzato da qualche pioggia.

Si apre finalmente il weekend sulla penisola italiana, dove avremo un meteo caratterizzato da qualche pioggia. La primavera ancora tarda ad arrivare, andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola italiana.

Nei prossimi giorni e fino al termine di marzo potrebbe verificarsi una vera e propria svolta Stagionale con l’arrivo di una perturbazione atlantica. L’arrivo di questo fenomeno potrebbe essere fondamentale per risolvere i problemi di siccità che oramai da troppo tempo colpiscono il settore settentrionale del paese. Quindi sta prendendo sempre più rilievo l’ipotesi dell’arrivo di una tempesta equinoziale che potrebbe scatenarsi proprio in prossimità del cambio di stagione. Ad affermarlo ci hanno pensato le ultime proieizioni degli esperti.

Con una tempesta equinoziale, le precipitazioni possono risultare intense e abbondanti, la ventilazione piuttosto vivace e possono verificarsi addirittura mareggiate. Tutto ciò verrà causato dai forti contrasti tra masse d’aria diverse che proprio sul bacino del Mediterraneo trovano il loro perfetto campo di battaglia. Vedremo quindi l’incontro da una parte delle fredde correnti in discesa dal Nord Europa e dall’altra le prime spinte calde dell’anticiclone. Specialmente durante la giornata di domenica, prenderà forza un flusso instabile in discesa dal Nord Atlantico. Andiamo a vedere cosa succederà.

Meteo, nel weekend tornano le precipitazioni: cosa sta succedendo

Quindi per l’arrivo della primavera gli italiani dovranno aspettare ancora un po’. Infatti ancora una volta a prevalere saranno condizioni prettamente invernali. Inoltre sempre nel corso delle prossime ore, le isole maggiori e solo parzialmente il Nordovest dovrebbero aver bisogno di ben altro proprio a causa della siccità. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulle tre regioni principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo molte nubi a partire da nordovest con deboli piogge in Liguria e neve in collina in Piemonte. Altrove invece troveremo una situazione variabile con ampie aperture altrove. Le temperature sul settore risulteranno in ulteriore calo, con massime che oscilleranno dai 7 ai 12 gradi.

Mentre invece sulla situazione del Centro Italia avremo nubi che diventeranno sempre più frequenti sul versante Tirrenico. Mentre invece la copertura sarà più compatta in Sardegna con piogge e rovesci sparsi. Nel corso della giornata avremo ampie aperture anche sull’Adriatico. Le temperature risulteranno in calo, con massime che oscilleranno dai 7 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge in arrivo dalla dalla sera sulla Sicilia. Altrove invece avremo prevalenza di tempo stabile e soleggiato con pochi veli. Anche qui, purtroppo, avremo nuovamente le temperature in calo. Infatti oggi le massime andranno a stabilizzarsi tra i 9 ed i 15 gradi.