Love is in the Air anticipazioni, grande apprensione per Eda: la Yildiz sta poco bene

Nuovi colpi di scena a Love is in the Air lasceranno il pubblico di Mediaset senza parole: cosa accadrà nei prossimi episodi.

Love is in the Air dal 14 al 18 marzo tornerà con nuovi episodi che sconvolgeranno il pubblico del piccolo schermo. Grande apprensione per Eda: tutti penseranno che la compagna di Serkan sia malata oltre che una traditrice. Ecco cosa è trapelato dagli spoiler.

Da lunedì 14 a venerdì 18 marzo Love is in the Air tornerà su Canale Cinque a partire dalle 16:55 con nuovi colpi di scena. Stando alle anticipazioni tutti crederanno che la Yildiz sia malata oltre che una traditrice. Ma come stanno realmente le cose? Nulla di tutto ciò, Eda non è depressa e il suo stato di salute non è compromesso: la compagna di Serkan è solo incinta!

Intanto ad alimentare un terribile malinteso sulla presunta depressione di Eda, saranno le medicine alle erbe trovate nella sua borsa: Ayfer, Melo e Burak le scambieranno per antidepressivi. Ma a proposito di Melo e Burak, i due affronteranno una battuta d’arresto dovuta alla scelta della ragazza di non voler ufficializzare il loro fidanzamento. Melo vuole essere sicura dei sentimenti che provano entrambi prima di uscire allo scoperto, ma Burak si offenderà.

Anticipazioni Love is in the Air, accesissima discussione tra Eda e Serkan: voleri contrastanti

La borsa che Ayfer, Melo e Burak credevano fosse di Eda, in realtà era di Pina. Durante la riunione di lavoro le borse delle due donne sono state erroneamente scambiate. Intanto Aydan dovrà affrontare un momento molto difficile. Dopo essersi sottoposta ad un trattamento estetico, il suo volto è rimasto momentaneamente paralizzato.

Ma tornando a Eda e Serkan, i malintesi sul conto della Yildiz porteranno i due protagonisti di Love is in the Air ad avere un’accesissima discussione. Ad inasprire i toni tra i due saranno le loro volontà contrastanti. Nello specifico, Bolat accompagnerà Eda a fare la prima ecografia con l’intenzione di sapere il sesso del bambino mentre la Yildiz si opporrà.