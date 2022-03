Love is in the air, addio definitivo: che mazzata per i telespettatori

Un addio definitivo che fa male ai telespettatori di Love is in the air: la decisione era inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno

Inaspettato e doloroso addio definitivo per i telespettatori di Love is in the Air particolarmente affezionati alla coppia composta da Eda e Serkan. Quello che c’era sembra essere ormai irrecuperabile.

La storia d’amore tra Eda e Serkan è finita e no, non nella soap opera turca Love is in the Air, ma nella realtà. Hande Ercel e Kerem Bursin, infatti, pare si siano lasciati. È da un bel po’ che si parla di una rottura e ad alimentare i rumor ci pensa la loro assenza insieme in pubblico già da tempo. Nonostante né l’uno né l’altra abbia smentito o confermato la notizia, a parlare ci sono le mosse social che valgono più di ogni altra dichiarazione: Hande, infatti, ha cancellato tutte le foto dal suo profilo che la ritraevano insieme a Kerem, poi ha smesso di seguirlo.

Stando ad un’indiscrezione bomba di un TV turca nel programma Söylemezsem Olmaz, però, il gossip non è finito qui. Perché l’addio è durato ben poco, visto e considerato che l’attrice abbia già trovato un nuovo amore: sembrerebbe, infatti, che l’attrice abbia intrapreso una relazione con il direttore generale di un’azienda di gioielli di cui è testimonial, l’imprenditore Atasey Kamer della Atasay Jewelry.

Love is in the Air, perché è finita tra Hande Ercel e Kerem Bursin?

Nonostante il flirt con l’imprenditore Atasey Kamer della Atasay Jewelry, pare che i problemi fossero sorti già prima per i troppi impegni di entrambi che non riuscivano a gestire. Certamente l’incontro con il direttore generale dell’azienda di cui è testimonial ha fatto da colpo di grazia alla relazione già in bilico.

Come facilmente presumibile, Hande e Atasey si sono conosciuti per motivi lavorativi che si sono poi trasformati in una grande passione: proprio nelle ultime ore in giro sul web circola un video che vede entrambi coinvolti in scambi di grandi sguardi e palese complicità. La notizia non è stata accolta proprio bene dai fan della coppia, anche se coloro che sostengono a tutti i costi la Ercel provano a difenderla dai terremoti social.