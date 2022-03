Isola dei Famosi, concorrente inaspettato nel cast: è un attore di successo

Manca sempre meno all’inizio de L’Isola dei Famosi e intanto Ilary Blasi scalda i motori: ufficializzato tra i concorrenti un attore di successo.

E’ ufficiale, nel cast de L’Isola di Famosi 2022 troveremo un attore di successo. In molti però non lo riconosceranno facilmente. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni lanciate dal programma condotto da Ilary Blasi su Canale Cinque a partire dal prossimo 21 marzo.

Manca poco più di una settimana all’inizio de L’Isola dei Famosi 2022 e intanto spuntano fuori le prime conferme sui concorrenti che andranno a formare il cast. Come trapelato attraverso i canali social dell’attesissimo reality show di Mediaset, in Honduras approderà un attore di successo che molti, però, non riconosceranno facilmente.

Parliamo di Nicolas Vaporidis che nel 2006 ha fatto sognare un’intera generazione con il film ‘Notte prima degli esami’ dove ha ricoperto il ruolo di Luca Molinari. “Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono!”, è quanto si legge sotto al post pubblicato sugli account social dell’Isola dei Famosi per annunciare l’arruolamento di Vaporidis nel cast del programma.

Isola dei Famosi, tutte le novità sulla 16esima edizione del reality show con al timone Ilary Blasi: il cast

“Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago di Isola pronto a sbarcare in Honduras!”, così è stata confermata la presenza dell’attore romano nel cast di naufraghi all’Isola dei Famosi 2022. Gli autori del reality show, assieme ad Ilary Blasi, hanno deciso a poco più di una settimana dall’inizio del programma di confermare alcuni dei nomi che nel corso di queste settimane sono rimbalzati sulle pagine dedicate al gossip.



Oltre a Nicolas, tra quelli confermati, in Honduras approderanno anche Guendalina Tavassi assieme al fratello Edoardo e Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo. Quanto agli opinionisti, dopo aver escluso il trio sperimentato lo scorso anno, Ilary Blasi ha fortemente voluto al suo fianco Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In collegamento dalla Palapa troveremo nuovamente Alvin. Non ci resta altro che attendere l’inizio del reality show di Mediaset fissato per il prossimo 21 marzo 2022.