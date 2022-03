L’isola dei Famosi 2022, Flavio Insinna spoilera in diretta 2 nuovi concorrenti: pazzesco!

Flavio Insinna ha spoilerato due nuovi concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi: scopriamo chi parteciperà al reality.

È sempre più vicina la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast attualmente è in composizione e nelle ultime ore a spoilerare due nuovi concorrenti ci ha pensato Flavio Insinna: andiamo a vedere di chi si tratta.

Si avvicina sempre di più la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che partirà a metà mese, non appena si concluderà il Grande Fratello Vip. Inoltre il reality ieri sarebbe approdato proprio nel music show della Rai, ‘Il Cantante Mascherato‘. Un’anologia sorprendente, visto che ieri Milly Carlucci ha smascherato Vladimir Luxuria nei panni del Pesce rosso.

A sorpresa, poi, Flavio Insinna ha fatto un grande spoiler riguardante il cast della prossima stagione del reality. Infatti quando i giudici sono stati chiamati ad indovinare l’identità di Lumaca, probabilmente la maschera più complessa di questa edizione, Francesco Facchinetti ha notato che una delle voci era in falsetto. Proprio a quel punto è intervenuto il conduttore, facendo il clamoroso spoiler. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta.

Isola dei Famosi, Flavio Insinna spoilera due concorrenti: chi sono

Nel corso dell’ultima puntata de ‘Il Cantante Mascherato’, Francesco Facchinetti ha individuato una voce in falsetto tra i concorrenti in gara. Il figlio del noto cantante dei Pooh ha infatti affermato: “Secondo me sono i Cugini di Campagna“. Proprio a quel punto è intervenuto Flavio Insinna. Infatti il conduttore ha affermato: “Due, dì la metà dei Cugini di Campagna, perché gli altri due sono in Honduras che partecipano a L’Isola dei Famosi“.

Un intervento del tutto inaspettato, che ha fatto calare il gelo in studio. Infatti non si è soliti parlare di trasmissioni di rete rivali, specialmente in Rai. Nonostante ciò è altrettanto vero che i fratelli Silvano ed Ivano de I Cugini di Campagna sono davvero dei papabili concorrenti per la prossima edizione del reality. Il loro nome era uscito già nelle ultime settimane ed ha confermare la loro presenza, a sorpresa, ci avrebbe pensato proprio Flavio Insinna.