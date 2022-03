“Immobili” contro la violenza: flash mob a Roma dell’Ospedale San Giovanni

Immobili, come a volte ti costringe la paura davanti ad un'aggressione "gratuita" da parte di chi stai assistendo e curando. Medici, infermieri, operatori sociosanitari e volontari dell’Ospedale San Giovanni Assolorata di Roma scendono in piazza contro la violenza in occasione della prima Giornata nazionale. “Ogni giorno c’è almeno un'aggressione verbale, a volte anche fisica. Gli utenti sono più aggressivi e forse più frustati dopo la pandemia”, spiega il primario del pronto soccorso di medicina d’urgenza del San Giovanni, che vorrebbe più tutele per gestire situazioni di violenza".