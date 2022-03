GF Vip 6, l’incredibile proposta di Gianmaria a Federica: fan commossi

Al di fuori del GF Vip 6 i concorrenti eliminati stanno dimostrando quanto di vero c’era in quello che hanno fatto all’interno della casa: c’è una coppia nata all’interno del reality che sta dimostrando di fare davvero sul serio.

In questo GF Vip 6 sono nate diverse coppie, ed il pubblico si è subito affezionato alle loro storie. Non è dunque una sorpresa il seguito che sta suscitando quanto successo fra Biagio e Miriana non appena lei è stata eliminata dal reality show. Gli spettatori volevano continuare a vederli insieme, ed è ancora poco chiaro quello che veramente è successo.

Anche Alessandro e Sophie si sono finalmente riuniti. È stato condiviso immediatamente il video di loro due che cantavano a squarciagola nell’auto di lusso del ristoratore. In questo caso, la storia d’amore sembrerebbe procedere a gonfie vele, anche se la presenza di Fabrizio Corona potrebbe rovinare tutto da un momento all’altro.

GF Vip 6, questa coppia fa sul serio: cosa ha fatto Gianmaria

Una delle coppie a cui forse gli spettatori del GF Vip 6 ha creduto meno è quella formata da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. In molti avevano notato che la modella partenopea, solo dopo essere stata mandata in nomination, si era avvicinata a lui, forse per creare delle dinamiche e convincere il pubblico a votarla.

Dall’altra parte, Gianmaria era appena stato messo da parte da Sophie Codegoni, con cui la relazione non è mai davvero decollata. Come spesso accade, le relazioni su cui si scommette meno si rivelano forse quelle più durature e più intense. Sembrerebbe essere questo il caso della Calemme e di Antinolfi, volati a Parigi per una vacanza di dieci giorni.

Il romantico viaggio a Parigi e la proposta di lui

Come ha rivelato il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso dell’appuntamento di Casa Chi dell’11 marzo, la relazione fra Gianmaria e Federica procede a gonfie vele. Nel corso della loro fuga d’amore a Parigi, lui l’avrebbe portata in un ristorante esclusivo, che sarebbe arredato come una casa e si troverebbe in un luogo molto particolare.

In questa occasione, Antinolfi avrebbe fatto una proposta alla Calemme: ogni volta che verrà a Milano, conviveranno nello stesso appartamento. Insomma, le intenzioni di entrambi sono serie. Lui avrebbe appena cambiato lavoro, ottenendo un avanzamento di carriere ed un team da gestire: sarà anche il momento di consolidare gli affetti?

Ecco la puntata di Casa Chi in cui si parla della love story di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: