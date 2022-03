“Tutto fuorchè buona e accogliente”: GF Vip 6, incredibile bordata di Signorini

Alfonso Signorini, a pochi giorni dalla fine del GF Vip 6, ha rilasciato delle dichiarazioni molti forti. A ben guardare, sembrerebbe che il conduttore del reality show voglia mandare una frecciatina ad una concorrente.

In molti hanno notato un cambiamento importante in questo ultimo GF Vip 6. Se nelle precedenti edizioni una parola fuori posto era costata l’immediata eliminazione a diversi concorrenti, durante l’ultima edizione si sono sentite numerose frasi fuori luogo, e la situazione è spesso degenerata. Eppure, nessuno è stato eliminato per questi motivi.

Alfonso Signorini ha spiegato di aver imposto lui questo importante cambiamento al GF Vip 6. Ha rilevato che alcune squalifiche dal gioco, come quella di Fausto Leali che aveva detto una parola giudicata razzista, erano state davvero eccessive. Secondo lui, il reality show è per natura spregiudicato, ed il vero problema di questa edizione sarebbe un altro.

GF Vip 6, Alfonso Signorini senza freni: “Molta stupidità”

Parlando con Il Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha fatto alcune dichiarazioni davvero inaspettate riguardo gli inquilini del GF Vip 6. Secondo lui, non ci sarebbero stati episodi di razzismo nella casa quest’anno, e spiega perchè: “La stupidità è una cosa, il preconcetto è un’altra“. Per questo motivo è entrato casa per parlare con i concorrenti.

Il conduttore del reality show sentiva che la situazione era sfuggita di mano, ed effettivamente c’erano continui litigi e schieramenti contro alcune persone. Signorini voleva dargli un consiglio: “Uscite piuttosto che dare il peggio di voi come state facendo, vi fate il male da soli“. Si tratta di una sottile stoccata a Katia Ricciarelli?

Il conduttore del reality manda una frecciatina alla Ricciarelli?

Al contrario di quanto si possa pensare, Alfonso Signorini non è stato molto tenero con Katia Ricciarelli. Durante tutto il suo tempo di permanenza nel reality l’ha sostenuta tornando spesso a parlare della sua solitudine. Quando è uscita, ha emozionato il pubblico rivelando che lei le aveva sussurrato nell’orecchio: “Ti ho deluso?“.

Alfonso Signorini aveva subito chiarito che non era stato affatto deluso dalla cantante lirica. Le sue parole nei confronti della Ricciarelli, però, sono tutt’altro che tenere: “Dimostra che l’archetipo della nonnina di Cappuccetto Rosso non esiste. Lei è tutto fuorché buona e accogliente. Mi piace portare in scena queste contraddizioni“.

Ecco una delle esternazioni di Katia Ricciarelli che ha fatto discutere gli spettatori del GF Vip 6 per giorni: