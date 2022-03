“In passato faceva l’escort”, rumor choc su una partecipante di Pechino Express: i dettagli

Rumor choc su una partecipante di Pechino Express: in passato faceva l’escort? L’indiscrezione di Giuseppe Candela

Spunta un incredibile rumor su una partecipante della nuova edizione di Pechino Esxpress. A lanciare l’indiscrezione era stato Dagospia nel 2021 ma ora che il programma è cominciato, la notizia è tornata a rimbalzare sul web con Giuseppe Candela.

A tornare sulla questione è stato, come dicevamo, Giuseppe Candela. Il giornalista nelle scorse ore ha pubblicato un post su Twitter dove ha riportato le parole di Dagospia: “Prima faceva l’escort ora è nel cast di Pechino Express – ‘Pechino Express’ ha salutato Rai 1 per sbarcare su Sky. La piattaforma satellitare ha ufficializzato a fine settembre il cast della nuova edizione in onda nel 2022. Alcune fonti beninformate segnalano il passato da escort di una persona che partecipa all’adventure game. Girano foto che testimoniano tutto. Di chi si tratta?”.

Intanto questa resta solo un’indiscrezione, voci che non trovano conferma da nessuna parte tant’è vero che sia Candela che D’Agostino nel 2021 non hanno rivelato alcun nome rimanendo così sul vago. Ma veniamo adesso a come è organizzata la nuova edizione dell’adventure game il cui inizio è avvenuto ieri.

Pechino Express, Alex Schwazer racconta alcuni episodi nella conferenza di apertura

È il momento di ritirare fuori questo indovinello. #pechinoexpress pic.twitter.com/vevr5l4egQ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 10, 2022

In conferenza stampa Alex Schwazer, concorrente nella squadra degli atletici assieme a Bruno Fabbri, avrebbe raccontato alcuni episodi. Il marciatore e campione italiano, come riportato da Davide Maggio e riferito da Visto TV, parlando dei concorrenti di Pechino avrebbe rivelato alcuni aneddoti.